Epstein\'ın suç ortağından Trump\'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

Jeffrey Epstein'ın eski ortaklarından Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin Oversight (Gözetim) Komitesi önünde yapılan kapalı oturumda kendisine yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti ve Anayasa'nın 5. Maddesi'ne dayanarak susma hakkını kullandı. Ancak avukatı, Maxwell'in olağan dışı bir öneriyle gündeme geldiğini belirtti: Sadece eski Başkan Donald Trump kendisine affedilme (clemency) sağlarsa, Trump'ın Epstein skandalıyla ilişkilendirilen isimlerinin tertemiz olduğunu açıklamaya hazır olduğunu söyledi.

HİÇBİR SORUYA YANIT VERMEDİ

Maxwell şu anda 20 yıl hapis cezası almış ve federal cezaevinde hüküm infaz ediyor. Komite, Maxwell'a sorular yöneltmek için video bağlantılı ifadeye çağırdı ancak Maxwell hiçbir soruya yanıt vermedi. Kapalı oturum çıkışında milletvekilleri, Maxwell'in yalnızca affedilme garantisi verilirse konuşacağını belirtmesinin cesaret kırıcı ve manipülatif bir girişim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"İDDİALARI TEMİZE ÇIKARABİLİRİM"

Maxwell'in avukatı David Oscar Markus, komite üyelerine verdiği kısa açıklamada, Maxwell'in Trump'ın ve eski Başkan Bill Clinton'ın adının Epstein skandalıyla ilişkilendirilmesinde yer alan iddiaları "temize çıkarabileceğini" ve bu kişilerin yanlış anlaşıldığını söyleyebileceğini belirtti. Ancak bu sözlerin gerçekleşmesi sadece Trump'ın affetme yetkisini kullanması durumunda mümkün olabileceği ifade edildi.

VEKİLLER BU RESTE TEPKİLİ

Bazı Cumhuriyetçi milletvekiller ise Trump'ın bu olasılığı tamamen dışlaması gerektiğini savundu; Demokratlar ise Maxwell'in bu açıklamasını kendisine destek arama ve cezadan kurtulma stratejisi olarak değerlendirdi. Affetme meselesi, Trump yönetimi içinde de tartışmalı bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

Komite başkanı Rep. James Comer, Maxwell'in ifadesinin bu şekilde kesintiye uğramasının soruşturmanın ilerlemesini zorlaştırdığını belirtirken, ilerleyen haftalarda daha fazla tanığın ifadeye çağrılacağını duyurdu. Bu isimler arasında eski üst düzey iş insanları, siyasetçiler ve Epstein vakasıyla bağlantılı olduğu düşünülen diğer bireyler yer alıyor.