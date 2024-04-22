Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Irak'a yapacak. 12 yılın ardından gerçekleşecek ziyarette Erdoğan Bağdat'ta merkezi hükümet, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Erdoğan'ın Irak ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı'' dedi.

22.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından bugün Irak'a gidiyor. Erdoğan günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak merkezi hükümeti, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacak. Toplantının ardından ikili anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşecek.

ORTAK HAREKAT MERKEZİ NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aralarında olduğu kalabalık heyetin ilk durağı başkent Bağdat olacak. Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.

KALKINMA YOLU DA MASADA

Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.

"SÜRPRİZ BİR ANLAŞMA İMZALANACAK"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
Muhammed Salim Merzuk.

20 ANLAŞMA İMZALANACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak."

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME

Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı. Fidan, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti. Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.

ÇABALARIMIZ SÜRECEK

Filistin'deki katliamlara dadeğinen Fidan, "İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak\'a gidiyor! 20\'den fazla anlaşma imzalanacak

Kürt Bölgesel Yönetimi, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Hükümet, Bağdat, Erbil, Irak, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selçuk Durgel: neymiş demekki komşuyla iyi olmamız gerekiyormuş geçte olsa anladık biraz geçte olsa orta doğuyu kan gölüne çevirdik yanlış politikalarla 16 20 Yanıtla Murat Yılmaz: Aynen öyle. 8 10
  • günahkar kisi5: ÇARESİZLİKTEN KİMLERE MUHTAÇ KALDI RECEP.PARA İSTEYECEK BESBELLİ. 11 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İyi de satacak neyimiz kaldıki demek ki daha varmış satacağımız yerler :) 8 6 Yanıtla

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