Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak\'a gidiyor! 20\'den fazla anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından bugün Irak'a gidiyor. Erdoğan günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak merkezi hükümeti, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacak. Toplantının ardından ikili anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aralarında olduğu kalabalık heyetin ilk durağı başkent Bağdat olacak. Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.
Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak."
Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı. Fidan, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti. Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.
Filistin'deki katliamlara dadeğinen Fidan, "İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek" dedi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak - Son Dakika
ABD'nin işkence ve insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen İsrail ordusunun Netzah Yehuda tugayına yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberi İsrail'de paniğe neden oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve "Tüm gücümle savaşacağım" diye konuştu.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 11 kişi kayboldu. Yağışlar evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu. Arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Ordusu'ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı kesme kararına karşı çıkarak tüm ambargoları reddedeceğini ve mücadele edeceğini belirtti. ABD'nin kararının, insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu ve yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceği tespit edildi. İsrail Savunma Bakanı da ABD'ye ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulundu.
Çinli şirketler, ABD'nin gümrük vergilerini ve ambargolarını aşmak için, Meksika'da fabrika kurma yarışına girdi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylar süren gecikmenin ardından 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanması nedeniyle ABD Temsilciler Meclisine minnetlerini sundu. Zelenskiy, yardımın binlerce yaşam kurtarabileceğini söyledi.
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