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Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız - Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız

27.10.2021 14:48

Azerbaycan seyahati dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde diplomatik krize neden olan tutuklu Osman Kavala hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, "AİHM'in kararını da Konsey'inkini de dinleriz; dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde 10 ülkenin büyükelçileriyle diplomatik krize neden olan tutuklu Osman Kavala ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Benim herhangi bir beklentim yok. Benim sadece tek beklentim var; biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz. AİHM'inkini de Konsey'inkini de dinleriz; dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız.

''ÖLENE KADAR BU İSTİKAMETTE DEVAM EDECEĞİM''

Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım. Acaba şu ne der, bu ne der; bunlara hiç bakmam. Benim aldığım terbiye bu, yetişme tarzım bu. Ölene kadar da aynen bu istikamette devam ederim, devam edeceğim.

Gazetecinin yönelttiği "10 büyükelçi hadisesi yaşanırken sizin duruşunuz, tepkiniz, tavrınız ortadaydı ancak örneğin CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı çevrelerden de "Nazikçe uyarıyorlar, bunlara neden tepki gösteriyorsunuz?" gibi buna benzer açıklamalar geldi. Bazıları da "Non grata ilan etmek bizi yalnızlaştırır" dedikten sonra, onlar geri adım attıktan sonra da bunun bir diplomatik başarı olduğunu söylemeye başladılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

''ALİYEV 'BU ADAMI BİR DAHA BU KAPIDAN SOKMAM' DEDİ''

"Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam. Şu anda da rastgele işte nasıl olduysa siyaset yapıyor. Biz bu tür siyasetçileri cepten çıkarıyoruz. Bunların siyaseti öğrenmeleri için daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Bunlar büyükelçilik yapmış, siyasetçilik değil. Siyasetçilik başka bir şey, büyükelçilik başka bir şey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala çıkışı: Gereği neyse bunu yapacağız
Osman Kavala

"BİDEN NEZAKET GÖSTERİSİNDE BULUNDU"

Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım. Çünkü büyükelçilerin kendileriyle ilgili bu tür sözleşmeleri adım adım uygulaması lazım, adım adım takip etmesi lazım. Kaldı ki sen Türkiye'de görev yapıyorsun; Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Türkiye gibi böyle kadim bir tarihe sahip olan bu ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Eğer bunu bilmiyorsa Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabi Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu."

NE OLMUŞTU?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na davet edilirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi bu açıklamaya tepki gösterdi. Erdoğan, bu kişilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.

"ÜLKEMİZE DÖNÜK YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMÜŞTÜR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği dün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Büyükelçiliğin, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ilişkin yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, "Ülkemize dönük yanlıştan geri dönülmüştür. Büyükelçilerin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız

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Son Dakika Dünya Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız - Son Dakika
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