Üye Girişi
Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik - Son Dakika

Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik

22.10.2021 09:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu esnasında çekilen ve büyük ilgi gören kahkaha attığı fotoğraf karesinin perde arkasını uçaktaki gazetecilerle paylaştı. Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah'ın başarılarla dolu futbol kariyerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Weah birçok büyük futbol kulübünde oynamış eski bir futbolcu. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'dan dönüş yolunda uçakta aralarında eski Futbol yıldızı Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın da olduğu liderlerle keyifli sohbetin perde arkasını gazetecilere aktardı.

ERDOĞAN KEYİFLİ SOHBETİN DETAYLARINI ANLATTI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile buluşmasındaki dörtlü sohbetten keyifli anların kameralara yansıdığı anımsatılarak, "Orada neler yaşandı, ne konuşuldu da o keyifli görüntü ortaya çıktı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"ESPRİ ÜZERİNE GÜLÜMSEDİK"

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafın perde arkasını anlattı: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik

WEAH 14 YAŞINA KADAR ELEKTRİKÇİ OLARAK ÇALIŞTI

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Liberya'da 1966'da doğan Weah, üç kardeşiyle birlikte anneannesinin evinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Weah, 14 yaşına kadar elektrikçi olarak çalıştı. Bir yıl sonra ise Young Survivors takımına katılarak futbol oynamaya başladı. Kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başlayan Weah, Invincible Eleven formasıyla 23 maçta 24 gol atarak Kamerun takımı Tonnerre Yaounde'ye imza attı. Ülkesinden ayrılarak yeni bir fırsat arayan Weah'ın buradaki teknik direktörü Claude Le Roy aynı zamanda Arsene Wenger'in yakın dostuydu.

1988'DE MONACO'YA TRANSFER OLDU

O dönemlerde Afrikalı futbolcuların Avrupa'ya transferi hiç de kolay değildi. Neredeyse onları izlemeye giden kimse yoktu. Arsene Wenger, Weah hakkında duyduğu övgülerin ardından Kamerun'a onu izlemeye gitti. 1988 yılında, George Weah, Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da geçirdiği 4 sezonda 47 gol atan Weah ardından sırasıyla Paris St. Germain, AC Milan ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

EN İYİ DÖNEMLERİNİ MİLAN FORMASIYLA YAŞADI

Fransa, İtalya ve İngiltere'de geçirdiği 8 sezonda 8 kupa sevinci yaşayan Weah, en iyi dönemlerini AC Milan formasıyla yaşayarak adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı. Bu süreçte bireysel ödüller almayı da başaran Weah, 1995 yılında FIFA tarafından Dünyada Yılın Oyuncusu ve Altın Top ödüllerini kazandı. Günümüzde hâlâ başka Afrikalı bir oyuncu Altın Top ödülünü kazanamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafın perde arkasını anlattı: Eski futbolcu Weah ile hoş bir sohbet oldu

YEŞİL SAHALARDAN DEVLET BAŞKANLIĞINA

2003 yılında futbol kariyerini noktalayarak ülkesine dönen George Weah, iç savaşın yıprattığı Liberya'da siyasete soyunmaya karar verdi. 2004 yılında siyasi kariyerine başlayan Weah, futbolculuk döneminde de özellikle savaştan etkilenen çocuklar için yaptığı çalışmalarla bilinen ve 1997 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi unvanı alan bir isimdi. Sporculuk dönemindeki aktivist profili siyasi kariyerine de kısa sürede yansıdı ve 2005 yılında Demokratik Değişim Kongresi'nin (CDC) başkan adayı oldu. Bu seçimlerde Birlik Partisi'nden rakibi Ellen Sirleaf'e kaybeden Weah, 2011 yılındaki seçimlerde ise CDC'nin aday gösterdiği Winston Thubman'ın başkan yardımcısı olarak Sirleaf'le yine karşı karşıya geldi. Bu seçimleri de büyük bir farkla Sirleaf kazanırken, Weah ilk siyasi zaferini 2014'te elde etti.

HIZLA YÜKSELDİ

2014'te Montserrado bölgesi senatörlüğü için devlet başkanının oğlu Robert Sirleaf'le yarışan Weah, yüzde 78 oranında oy alarak büyük bir farkla senatör seçildi. İki yıl sonra 2017 seçimleri için çalışmalara başlayan Weah, bir muhalefet cephesi oluşturarak Demokratik Değişim Koalisyonu'nun 2017 seçimleri başkan adayı oldu. Sirleaf döneminin başkan yardımcısı Joseph Boakai'ye karşı yarışan Weah, sandıktan yüzde 60 oranında oy toplayarak Liberya Devlet Başkanı seçildi ve 22 Ocak 2018'de göreve başladı.

Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Liberya, Futbol, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

Son Dakika Haberleri
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir         
10:33
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler         
10:22
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı         
09:21
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 10:50:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement