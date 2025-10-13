Erdoğan Mısır'da! Uçak önce pisti pas geçti sonra havalimanına iniş yaptı - Son Dakika
Erdoğan Mısır'da! Uçak önce pisti pas geçti sonra havalimanına iniş yaptı

13.10.2025 13:52
Mısır'daki Gazze zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

ERDOĞAN'I BAKANLAR KARŞILADI

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

KAFİLEDE BAKAN FİDAN VE MİT BAŞKANI KALIN DA VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.

FUAR MERKEZİNE HAREKET ETTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

