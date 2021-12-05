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Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler - Son Dakika

Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler

05.12.2021 13:01
Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Sydney Loofe isimli genç kız, sosyal medyadan Aubrey Trail isimli bir kadınla tanıştı. İkili daha sonra arkadaşlık yapmak için buluştu. Ancak ikinci buluşmada Aubrey Trail ve erkek arkadaşı Bailey Boswell, Sydney'i kaçırdı. Önce arkadaşlarıyla birlikte cinsel ilişki partisi yapan çift, ardından da genç kızı 14 parçaya böldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılında meydana gelen olay, duyanların tüylerini diken diken etti. Nebraska eyaletinde yaşayan Sydney Loofe isimli genç kız, bir süreden bu yana depresyondaydı ve beraber vakit geçireceği arkadaş arıyordu.

Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Bu nedenle sosyal medya uygulamasına kayıt olan Sydney Loofe, bu uygulama üzerinden Aubrey Trail isimli kadınla tanıştı. İkili, ilk olarak kahve içmeye gitti ve ikinci buluşma için sözleştiler. Ancak ikinci buluşma, faciayla sonuçlandı. Çünkü Sydney, bir daha eve dönemedi.

Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü

ARABADA CİNSEL İLİŞKİ PARTİSİ DÜZENLEMİŞLER

Aubrey Trail, erkek arkadaşı Bailey Boswell ile birlikte genç kızı kaçırarak ormanlık bir alana götürdü. Bu sırada ormanlık alanda cinsel ilişki tarikatının diğer üyeleri de onları bekliyordu. Traiil ve Boswell genç kızı bağladıktan sonra arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye başladılar.

Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü

KIZI, 14 PARÇAYA BÖLMÜŞLER

Sydney'in ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ormanlık bir alandan gelen ihbar üzerine bölgeye gitti ve genç kızın bedenini 14 parçaya ayrılmış şekilde buldu. Sydney'in bazı parçaları, olaydan sonra dahi bulunamadı.

Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından genç kızın sosyal medya ağları ve telefonlarında yapılan inceleme sonucunda, kimlerle bağlantı kurduğu tespit edildi. Adım adım iz süren polis ekipleri, Aubrey Trail ve erkek arkadaşı Bailey Boswell'in tarikatını çökerterek, ikiliyi tutukladı.

Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Trail ve Boswell, geçtiğimiz aylarda mahkemeye çıkarıldılar. Cezalarını hafifletmek isteyen ikili, genç kızı öldürdüklerini ancak bunu önceden tasarlamadıklarını öne sürdü. Mahkeme heyeti, şartlı tahliye olmaksızın ikisine de ömür boyu hapis cezası verdi.

Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler

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Son Dakika Dünya Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler - Son Dakika
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