Ermenistan Başbakanı: Yeni bir savaş ihtimali yüksek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı soykırım yapmakla suçlarken, yeni bir savaş ihtimalini gündeme getirdi. Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA TANSİYON DÜŞMÜYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı almasının ardından gerilen iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyon düşmüyor. Ateşkesin ardından çatışmalar azalsa da "yeni savaş" ihtimali de gündemde duruyor.

PAŞİNYAN'DAN "YENİ SAVAŞ" ÇIKIŞI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptığı son açıklama bu ihtimali güçlendirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Paşinyan, Azerbaycan'la yeni bir barış anlaşmaması yapılamaması durumunda yeni bir savaşın yüksek olasılık olduğunu belirtti.

"YENİ BİR SAVAŞ ÇOK MUHTEMEL"

Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı. Paşinyan, Azerbaycan'ı "soykırım" yapmakla suçladı. Karabağ'da yaşanan soruna ilişkin konuşan Paşinyan, "Biz bir soykırım hazırlığından değil, devam eden bir soykırım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.