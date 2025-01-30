Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, yılın diplomatı ödülünü aldı - Son Dakika
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Dünya

Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, yılın diplomatı ödülünü aldı

Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, yılın diplomatı ödülünü aldı

21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış 'yılın diplomatı' ödülünü aldı.

30.01.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
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21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış 'yılın diplomatı' ödülünü aldı.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi'nin düzenlediği törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Avrupa Birliği eski Bakanı ve eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış gibi önemli isimlerin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya gibi ülkelerden iş dünyası ve akademi temsilcileri katıldı.

ENGELLEMELERE RAĞMEN PARKIN AÇILIŞINI SAĞLAMIŞTI

Egemen Bağış'ın Çekya Büyükelçiliği döneminde diplomatik temaslarla açılmasını sağladığı 'Türk İş birliği Parkı' ödül getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılında açılması planlanan Çek Türk İş Birliği Parkı, yerel belediye tarafından 1915 olayları gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Dönemin Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'ın diplomasi trafiğiyle parkın açılışı gerçekleşti. Türkiye ile Çekoslovakya arasında 1924 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla inşa edilen parkın açılışına Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Starek, yerel yöneticiler, 30'u büyükelçi 50'den fazla ülkenin temsilcileri katılmıştı.

Ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın elinden alan Bağış yaptığı konuşmada, 15 yıl milletvekili ve beş yıl bakan olarak hizmet ettiği Türkiye'yi son beş yılda Prag'da büyükelçi olarak temsil etmekten onur duyduğunu belirtti. Kendisine bu fırsatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu dile getiren Bağış, Prag'da güzel çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Bağış ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde bizimle aynı dili konuşan soydaşlarımız olduğuna dikkat çekerek o coğrafyalarla kültür köprüleri kurulması gerektiğine dair talimatını yerine getiren İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilat Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy ve arkadaşlarını tebrik etti. Bağış, Atatürk'ün son yurt dışı ziyaretini yaptığı Çekya'da Türk Büyükelçisi olarak milletimizin ve ülkemizin gözü, kulağı ve sesi olmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Egemen Bağış, Diplomasi, İpekyolu, Politika, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, yılın diplomatı ödülünü aldı - Son Dakika

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