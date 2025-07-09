Eski Ulaştırma Bakanı Starovoit'in Ölümü Şok Yarattı - Son Dakika
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Eski Ulaştırma Bakanı Starovoit'in Ölümü Şok Yarattı

Eski Ulaştırma Bakanı Starovoit\'in Ölümü Şok Yarattı
09.07.2025 05:36
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Rusya'da eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in intihar ettiği düşünülüyor. Ölümü, ülkede panik yarattı.

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Eski Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in ölümü, Ukrayna ile savaş sürerken ülkede şok dalgalarına yol açtı. Pazartesi günü görevden alınmasından birkaç saat sonra Starovoit'in cesedi bulundu.

53 yaşındaki Starovoit'in aracında kendisine ateş ederek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor ancak tam olarak ne zaman öldüğü bilinmiyor.

Eğer intihar ettiği doğrulanırsa, Starovoit Rusya'da 30 yıldan uzun süredir yaşamına son veren ilk bakan olacak.

1991 yılında Rusya İçişleri Bakanı Boris Pugo, Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a karşı gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine katıldıktan sonra intihar etmişti.

Ancak Starovoit'in hikayesi daha çok, görevden alındıktan sonra yolsuzluk, hırsızlık ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan bir diğer Sovyet İçişleri Bakanı Nikolay Şelokov'unkine benziyor.

Şelokov, devletin kendisine verdiği tüm unvanların geri alınmasının ardından 1984 yılında intihar etmişti.

Starovoit, Rusya'da bir yıldan uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Daha önce beş yıldan uzun süre Kursk bölgesinin valisiydi.

Bu görevden ayrılmasından kısa süre sonra Ağustos 2024'te, Ukrayna sürpriz bir saldırıyla bölgenin bir bölümünü işgal etti.

Rusya'nın Kursk'taki tüm Ukrayna güçlerini bölgeden çıkarması yaklaşık sekiz ay sürdü.

Nisan ayında Starovoit'in eski yardımcısı Aleksey Smirnov, Kursk Valisi olarak atandı.

Ancak Smirnov birkaç hafta sonra, savunma fonlarından bir milyar rubleyi (yaklaşık 513 milyon lira) zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Starovoit, hayatının son üç ayında korku içinde yaşamış olabilir.

Ancak Rusya'da yolsuzluk yapan yetkililerin görevden alınması ve sonrasında ciddi sonuçlarla karşılaşması durumunda sıkça kullanılan "güven kaybı" ifadesi, kendisinin görevden alındığı Kremlin kararnamesinde kullanılmamıştı.

Tutukluların üstlerine karşı ifade verdiği vakalar Rusya adalet sisteminde oldukça yaygın.

Ancak şimdiye kadar yetkililer, üst düzey bağlantılarının kendilerini kurtaracağı umuduyla ya tutuklanmayı beklediler ya da yurt dışına kaçmayı başardılar.

Rus Kommersant gazetesine ve iş dünyası haber ajansı RBC'ye göre, Starovoit'e karşı bir ceza davası açılmak üzereydi.

Kommersant'a göre, eski yardımcısı Smirnov'un da Starovoit aleyhine ifade verdiği öne sürülüyordu.

Rusya'da son 10 yılda çok sayıda yetkili dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla suçlanıp gözaltına alındı.

Ancak ülkede geçen yıldan bu yana savunma harcamalarıyla ilgili davalar arttı.

Temmuz ayı başında eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, kamuoyunda yankı uyandıran bir davada, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Starovoit'in ölümü, tutuklanma tehdidi altındaki üst düzey yetkililer arasında artan paniği net şekilde ortaya koyuyor.

Çünkü bu yetkililer, Rusya'da söz konusu davalarda beraat oranının az olduğunun ve cezaevlerindeki kötü koşulların farkındalar.

Gizemli koşullar aynı zamanda, yetkililerin tutuklanma ve ardından infaz edilme korkusuyla intiharların yaygın olduğu Stalin dönemine de işaret ediyor.

Ukrayna'nın Kursk bölgesinin bir kısmını işgal etmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in prestijine yönelik bir darbeydi.

Birinin hesap vermesi gerekiyordu. Tek soru, generallerin mi yoksa sivil yetkililerin mi sorumlu tutulacağıydı.

Görünüşe göre sistem cezalandırma noktasında ikincisini tercih etti ve Roman Starovoit kendisini, memleketinin işgalinden sorumlu tutulan asıl suçlu konumunda buldu.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ulaşım, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Ulaştırma Bakanı Starovoit'in Ölümü Şok Yarattı - Son Dakika

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