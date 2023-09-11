Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde bazı köyler tamamen yok oldu - Son Dakika

Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde bazı köyler tamamen yok oldu

Son Güncelleme: 11.09.2023 08:00

Fas'ta meydana gelen 7 şiddetindeki depremde hayatı kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Marakeş çevresindeki bazı köyler tamamen yok olurken ekipler enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.

Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor

BİRÇOK KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor

GELEN YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETTİLER

Fas, depremin ardından İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu. Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor
Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor

Marakeş, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde bazı köyler tamamen yok oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:22 İnfial yaratan görüntü! İki kadını sokak ortasında acımasızca dövdüler
10:16 Milyoner'i kazanan Rabia ne kadar para alacak? Vergi uzmanı açıkladı: Eline 804 bin 677 TL geçer
10:14 Son Dakika: Cari denge temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi
10:12 Son Dakika! Türkiye'deki işsiz sayısı 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu
10:08 Gökhan İnler antrenör değil futbolcu olarak geliyor! Şenol Güneş'ten akıllara durgunluk veren transfer
09:53 Taksim'de skandal görüntüler! 2 genç şortlarını indirip kendilerini böyle kayda aldı
09:47 Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
09:39 Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler
09:36 Reynmen'e imzalı forma veren Fatih Terim'den kahkaha attıran tavsiye: Sıkıştığın zaman sat
09:25 Kılıçdaroğlu'nun programlarında neden yoktu? İmamoğlu'nun yanıtı CHP'yi zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 10:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde bazı köyler tamamen yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement