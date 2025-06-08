Filistinli çocuklar, Türk Kızılay'ın insani yardımıyla umutlarını anlattı - Son Dakika
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Dünya

Filistinli çocuklar, Türk Kızılay'ın insani yardımıyla umutlarını anlattı

Filistinli çocuklar, Türk Kızılay\'ın insani yardımıyla umutlarını anlattı
08.06.2025 11:42
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TÜRK Kızılay'ın insani yardım ulaştırdığı bölgelerde yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'nda kayıplarını, özlemlerini ve umutlarını anlattı.

TÜRK Kızılay'ın insani yardım ulaştırdığı bölgelerde yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'nda kayıplarını, özlemlerini ve umutlarını anlattı. Hepsinin ortak dileği evlerine dönebilmek ve çocukluklarını yeniden yaşayabilmek oldu.

Gazze'da geçici barınma alanlarında yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'na dair mesajlarını paylaştı. Beyt Hanun'dan Dima Naim Ömer Cabir, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: "Savaştan önce yeni kıyafet alır, kurban keserdik. Şimdi ise hiçbir şey yapamıyoruz, sürekli göç etmek zorunda kalıyoruz. Aslında evimize dönmemiz gerekiyor. İnşallah sınır açılır da yiyecek ve içecek geçişine izin verilir ve biz de vatanımıza döneriz."

Dima Naim ayrıca son günlerde yakınlarını kaybettiklerini ve uzun süredir aile üyeleriyle görüşemediklerini ifade etti. Evlerine sağ salim dönerek sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi umut ediyor.

'NE KURBAN VAR NE BAYRAMLIK KIYAFET'

Lin Muhammed Selame, bayram sevincini yaşayamadıklarını, eskiden yaptıkları bayram alışverişlerinden ve aile ziyaretlerinden artık eser kalmadığını belirterek, durumu şöyle özetledi:

"Kurban Bayramı geldi ama bayramın hiçbir tadı yok. Eskiden kurban keserdik, bayramdan önce alışveriş yapardık, kurbanlıkları görmeye giderdik. Ne kurban var ne bayramlık kıyafet. Eskiden amcalarımıza, dedemizin evine gider, et verirdik. Ama şimdi maalesef hiçbir şey yok."

Selame, savaşın başından itibaren kendilerine destek olan Türk Kızılay'a ise teşekkür etti.

'BAYRAMDA HERKES AİLESİNE KAVUŞMAK İSTER AMA BİZİM AİLEMİZ ŞEHİT OLDU'

Ahmed el-Mısri, bayramın burukluğunu, "Bayram geliyor ama biz artık o eski günlerdeki gibi bayramı yaşayamıyoruz. Ne harçlık var ne gezmeler." sözleriyle dile getirdi. Ayrıca ailesinden birçok kişiyi kaybettiklerini, bayramda ziyaret edecek yakınlarının kalmadığını ve nereye gideceklerini bilemediklerini ifade etti.

Bayramda yaşadıkları çaresizliği ise "Bizden göç etmemiz istendi. Nereye gidelim? Ne burada yer var ne başka bir yerde. Bayramda herkes ailesine kavuşmak ister ama bizim ailemiz şehit oldu." diyerek anlattı.

'KİTAP OKUMAK, SALINCAKTA SALLANMAK İSTİYORUM'

13 yaşındaki Cuma el-Mısri'nin mesajı ise şu şekilde:

"Ateşkes istiyorum. Tavuk yiyelim, et yiyelim istiyorum. Bayram gelsin, kurabiye ve tatlı yapalım istiyorum. Kitap okumak, salıncakta sallanmak istiyorum. Ama şimdi hiçbir şeyimiz yok. Allah'ım ateşkes olsun. Eskiden bayramda çok mutlu olurduk."

Esmahan Aşur, özlemini şöyle dile getirdi:

"Kurban Bayramı geldi ama biz okula sığınmış, yerimizden edilmiş durumdayız. Bayramı hissetmiyoruz. Ne yemek var ne et. Ne okul var ne ev. Kendi memleketimize dönüp bayramı yaşamak, et yemek, arkadaşlarımızla oynamak istiyoruz. Amcalarımızı, halalarımızı görmek, onlarla mutlu olmak istiyoruz." Esmahan, "Filistin'e yardım eden Türk Kızılay'a ve Türkiye'ye teşekkür ederiz." diyerek sözlerini bitirdi.

GAZZE'YE UZANAN DESTEK: TÜRK KIZILAY

Türk Kızılay, Gazze'de yaşanan insani krizin ilk gününden bu yana bölgeye aralıksız destek sağlamayı amaçlıyor. Bugüne kadar içme suyu, gıda kolisi ve konserve ürün temini başta olmak üzere acil insani yardım malzemeleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde ise yerel tedarik zincirleri ve alternatif lojistik yöntemleriyle yardım operasyonları sürdürülüyor.Bu Kurban Bayramı'nda da Türk Kızılay, Türkiye'de kesilen kurban etlerini kavurma konserveleri haline getirerek, sınır kapılarının insani yardıma açıldığı dönemde Gazze'ye sevk edilmek üzere hazırlıyor. Ayrıca Gazze'deki Kızılay aşevinden her gün 15 bin ila 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor ve böylece zorlu yaşam koşulları altındaki bölge halkına destek sunuluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistinli çocuklar, Türk Kızılay'ın insani yardımıyla umutlarını anlattı - Son Dakika

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