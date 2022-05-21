Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi - Son Dakika
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Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi

21.05.2022 22:57

NATO üyeliğine başvuran fakat terör örgütleri olan YPG/PKK ilişkileri sebebiyle Türkiye'nin olumsuz tavrıyla karşılaşan Finlandiya ve İsveç liderleri Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edeceğiz" derken, İsveç Başbakanı ise Andersson ise "Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru gündemde yerini korumaya devam ediyor. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı. Daha önce "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün iki ülkenin NATO üyeliklerine bir kez daha kapıyı kapatarak "Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İKİ ÜLKEDEN DE SOMUT ADIMLAR İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile arka arkaya telefon görüşmesi yaptı. Andersson ile telefon görüşmesinde Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı. Niinistö ile görüşmesinde ise Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

İki görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de görüşen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını vurguladı.

Finlandiya'dan sonra bir geri adım da İsveç'ten! Erdoğan'ın telefon trafiği sonrası söylemler değişti
Jens Stoltenberg

ANDERSSON: PKK'NIN TERÖR LİSTESİNDE BULUNMASINI DESTEKLEDİĞİMİ BELİRTTİM

İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede " İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'dan sonra bir geri adım da İsveç'ten! Erdoğan'ın telefon trafiği sonrası söylemler değişti
Magdalena Andersson

NİİNİSTO: NATO MÜTTEFİKLERİNİN GÜVENLİĞİNİ TAAHHÜT EDECEĞİZ

Görüşme sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.

Finlandiya'dan sonra bir geri adım da İsveç'ten! Erdoğan'ın telefon trafiği sonrası söylemler değişti
Sauli Niinisto - Erdoğan

33 TERÖRİSTİ İADE ETMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten ise 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
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SON DAKİKA: Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi - Son Dakika
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