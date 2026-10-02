Fransa'da lise protestoları ülke geneline yayıldı, 65 okul çalışanı yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da lise protestoları ülke geneline yayıldı, 65 okul çalışanı yaralandı

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Fransa\'da lise protestoları ülke geneline yayıldı, 65 okul çalışanı yaralandı
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Fransa'da başkent Paris'te başlayan lise protestoları sendikaların çağrısıyla bu hafta ülke geneline yayıldı. Öğrenciler 200'den fazla okulu barikatlarla kapatırken 600'e yakın okulda eğitim aksadı, 65 okul çalışanı yaralandı ve 1 Ekim'de 1.949 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da başkent Paris'te haftalar önce başlayan lise protestoları sendikaların çağrısıyla bu hafta tüm ülkeye yayıldı. Öğretmen eksikliği, aşırı kalabalık sınıflar ve bakımsız binalara karşı düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.Öğrenciler 200'den fazla okulu barikatlarla kapattı. 600'e yakın okulda eğitim aksaması var.Binalar, çöp kutuları, arabalar yakıldı. 100'den fazla okulda hasar var.Fransa genelindeki protestolar nedeniyle ulaşımda yaygın aksamalar yaşandığı bildiriliyor.Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, aralarında 40 okul müdürünün de bulunduğu 65 okul çalışanının yaralandığını aktardı.Geffray yalnızca 1 Ekim'de 1.949 kişinin gözaltına alındığını söyledi.2 Ekim'de Fransa'nın batısındaki Brest kentinde polisin bazı protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı ve Paris'te bir okul girişinin dışında yanmış eşyaların bulunduğu bir yığın görüldü.Rennes kentinde yaşayan 16 yaşındaki bir genç gazetecilere, polisin müdahalesinin protestocuları "daha da öfkelendirdiğini" söyledi.Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin ise "lise öğrencilerinin gösterilerinden kamu düzenini bozan olaylara geçtik" dedi.Fransız RTL radyosuna konuşan Darmanin ailelerin çocuklarının hareketlerinden sorumlu tutulabileceğini de söyledi.Protestolar Paris'te başlamıştıProtestolar geçen ay ilk olarak Paris çevresindeki okullarda başladı.Fransa'daki ortaöğretim öğrencilerini temsil eden başlıca sendikanın, ülke çapında okul girişlerinin barikatlarla kapatılması çağrısı yapmasının ardından gösteriler ülke geneline yayıldı.Lise Öğrenci Sendikası USL, geçen hafta okul girişlerinin barikatlarla kapatılması çağrısında bulundu. Sendika, buna gerekçe olarak "dilekçeler veya gösteriler gibi diğer öğrenci eylemlerinin siyasi liderlerden herhangi bir karşılık görmemesini" gösterdi.

29 Eylül'de gerçekleştirilen bu barikat eylemi, hükümetin taslak bütçesindeki harcama kesintilerine karşı düzenlenen daha geniş kapsamlı bir kamu sektörü greviyle aynı zamana denk gelecek şekilde organize edildi.Greve katılanlar arasında öğretmenlerin de bulunmasıyla, eğitim sendikası FSU harekete destek verdi ve 1 Ekim'de yayımladığı açıklamada "kamu hizmetleri ve eğitim için verilen mücadelenin kolektif bir mücadeleye dönüşmesi" çağrısında bulundu.Ancak protestolar aynı zamanda siyasi çekişmelerin de odağı haline geldi. Hükümet ve aşırı sağcı siyasetçiler, protestoları tetiklemekle aşırı solu, özellikle de radikal LFI partisini suçluyor. LFI lideri ise solu suçlamanın, gösterilerin altında yatan sorunları çözmeyeceğini söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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