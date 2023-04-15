Fransa'yı karıştıran tartışmalı emeklilik yasası onaylandı! Sokaklardan alevler yükselirken eylemcilerin dilinde tek bir slogan yankılanıyor - Son Dakika
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Fransa'yı karıştıran tartışmalı emeklilik yasası onaylandı! Sokaklardan alevler yükselirken eylemcilerin dilinde tek bir slogan yankılanıyor

15.04.2023 11:22

Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülke genelinde düzenlenen eylemlerde kamu kurumları hedef alınırken, devletin malları ateşe verildi. Olayların büyüdüğü dakikalarda polisle vatandaşlar karşı karşıya kalırken, çöp bidonlarını yollara devirip yakan protestocular, "Paris ayağa kalk!" sloganı atıyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 112 kişi gözaltına alındı.

Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi.

"PARİS AYAĞA KALK"

Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk !" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor

112 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor

VALİLİK BİNASINA SALDIRDILAR

Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi. Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor

NE OLMUŞTU?

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olaylar yaşanıyor. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti.

Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor
Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor
Tartışmalı emeklilik yasasının onaylanması Fransa'yı karıştırdı! Sokakları yakan göstericiler tek bir slogan atıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: YINE FRANSIZ IHTILALİMİ OLACAK YOKSA Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
500
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Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'yı karıştıran tartışmalı emeklilik yasası onaylandı! Sokaklardan alevler yükselirken eylemcilerin dilinde tek bir slogan yankılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'yı karıştıran tartışmalı emeklilik yasası onaylandı! Sokaklardan alevler yükselirken eylemcilerin dilinde tek bir slogan yankılanıyor - Son Dakika
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