Fransa'yı karıştıran tartışmalı emeklilik yasası onaylandı! Sokaklardan alevler yükselirken eylemcilerin dilinde tek bir slogan yankılanıyor

Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi.

"PARİS AYAĞA KALK"

Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk !" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

112 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

VALİLİK BİNASINA SALDIRDILAR

Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi. Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.