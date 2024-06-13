G7 liderleri, İtalya'da toplandı - Son Dakika
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G7 liderleri, İtalya'da toplandı

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İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Itria Vadisi'ndeki Borgo Egnazia Oteli'nde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi başladı. Liderler, Ukrayna ve Orta Doğu konularını görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yarın zirveye katılması bekleniyor.

13.06.2024 13:36
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İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Itria Vadisi'ndeki Borgo Egnazia Oteli'nde toplandı. Liderler bugün Ukrayna ve Orta Doğu'yu görüşecek.

İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı, 13-15 Haziran arasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi başladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Itria Vadisi'ndeki Borgo Egnazia Oteli'nde bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de bulunuyor.

G7 programına göre liderler bugün Afrika, İklim Değişikliği ve Kalkınma, Orta Doğu ve Ukrayna oturumlarında fikir alışverişinde bulunacak. Yerel saatle 14.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de toplantının yapıldığı otele geleceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İtalya'da dünya liderleriyle yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacağı öngörülüyor.

G7 liderleri, İtalya\'da toplandı
Kaynak: DHA

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