Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

10.03.2026 01:53  Güncelleme: 02:02
Türkiye ile İspanya arasındaki son günlerde daha da sıcak esen dostluk rüzgarı İstanbul'da görsel bir şölenle taçlandı. Kentin tarihi simge yapılarından Galata Kulesi gece saatlerinde Türk ve İspanyol bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. O anlarda çevrede olan herkes bu anları kaydedilmek için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'un en önemli simgelerinden Galata Kulesi, Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk ve dayanışmayı simgeleyen anlamlı bir ışıklandırmaya sahne oldu. Tarihi kule, gece saatlerinde Türk ve İspanyol bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. O anlarda çevrede olan herkes görüntüyü kaydedebilmek için telefonlarına sarıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde Galata Kulesi'nin gövdesinin önce İspanya bayrağının kırmızı ve sarı renklerine büründüğü, ardından üzerinde İspanya Kraliyet Arması'nın belirdiği görülüyor. Daha sonra kule, Türk bayrağının ay-yıldızlı kırmızı-beyaz renklerine geçiş yaparak görsel bir şölen sundu. İstanbul'un gece silüeti ve Boğaz'ın ışıklarıyla birleşen görüntüler, izleyenlere etkileyici anlar yaşattı.

DOSTLUK RÜZGARININ SON HALKASI

Bu özel aydınlatma, son günlerde uluslararası gündemde yer alan önemli bir gelişmenin ardından gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaş kapsamında İspanya'daki askeri üsleri kullanma talebine Madrid yönetimi net bir şekilde "hayır" yanıtı vermişti.

KARŞILIKLI JESTLER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu kararlı tutumu Türkiye'de de yakından takip edilirken, karar birçok kesim tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada başlayan destek mesajlarının ardından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen bu ışıklandırma karşılıklı jestlerin son halkası oldu.

O anlara tanıklık eden yerli ve yabancı turistler Galata Kulesi'ndeki ışıklandırmayı cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Çarpıcı aydınlatma, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve tarihi bağların gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    Azerbaycan’dan iyidir 9 0 Yanıtla
