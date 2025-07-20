Gazze\'de Yardım Bekleyenlere Saldırı: 67 Ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'in yardım kamyonlarını bekleyen en az 67 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Bakanlık, Gazze'nin başka yerlerinde yardım bekleyen 6 kişinin daha öldürüldüğünü, 150'den fazla kişinin de yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

19 Temmuz'da Gazze'de aşırı açlığın arttığı ve giderek artan sayıda insanın "aşırı bitkin halde" olduğu uyarısında bulunuldu.

"Bedenleri eriyip giden yüzlerce insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler de (BM) Gazze'deki sivillerin açlık çektiğini belirterek temel ihtiyaç maddelerinin acilen ulaştırılması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine yardım bekleyen Filistinlilere 20 Temmuz'da İsrail tarafından açılan ateş sonucu onlarca kişi öldü.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda yaralıların çoğu El Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin tıbbi müdürü Dr. Hasan el-Şaer, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, tesisin "dolduğunu" ve yaralıların diğer sahra hastanelerine yönlendirildiğini söyledi.

Hastane dışında bir kadın BBC Arapça'ya "Tüm nüfus ölüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor çünkü yiyecek bir şeyleri yok. İnsanlar su ve tuzla hayatta kalmaya çalışıyor... Sadece su ve tuzla" dedi.

İsrail ordusu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "acil bir tehdidi" ortadan kaldırmak için "uyarı ateşi" açtıklarını söyledi. Can kaybı sayısını yalanladı.

Önceki gün de en az 32 kişi öldürüldü

Mayıs ayının sonundan bu yana neredeyse her gün Filistinlilerin yiyecek ararken öldürüldüğüne dair haberler geliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, 19 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki iki yardım dağıtım noktasının yakınında İsrail'in açtığı ateş sonucu en az 32 kişi öldü.

Olayların çoğu, İsrail ve ABD'nin destek verdiği tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) işlettiği tesislerin yakınında meydana geldi, ancak bazıları da BM tarafından getirilen yardımların yakınında gerçekleşti.

Öte yandan İsrail ordusu, Hamas'a karşı 21 aydır sürdürdüğü savaşta kara harekatı başlatmamış olduğu Gazze'nin merkezindeki kalabalık bir bölge için tahliye emri verdi.

İsrail ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada, Deyr El Balah kentindeki Filistinlilerin derhal tahliye edilmesi ve Akdeniz kıyısındaki el Mavasi'ye doğru hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail bölgeye hava saldırıları düzenledi ancak henüz kara birliklerini konuşlandırmadı.

Ordu, "düşmanın bölgedeki imkan ve kabiliyetlerini ve terörist altyapısını yok etmek için büyük bir güçle operasyonlarını sürdürdüğünü" söyledi ve savaş sırasında henüz bu bölgelere girmediğini ekledi.

Deyr El Balah'ta çadırlarda yaşayan binlerce yerinden edilmiş Filistinli var.

Reuters haber ajansına konuşan İsrail kaynakları, ordunun şu ana kadar bu bölgelerden uzak durmasının nedeninin Hamas'ın orada rehineler tutabileceğinden şüphelenmeleri olduğunu söyledi.

Gazze'de rehin tutulan 50 kişiden en az 20'sinin hâlâ hayatta olduğu düşünülüyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyondan fazla insanın büyük bir kısmı, İsrail'in Hamas'la yürüttüğü savaş sırasında en az bir kez yerinden edildi.

Papa XIV. Leo 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "savaşın barbarlığına derhal son verilmesi" çağrısında bulundu ve "ayrım gözetmeyen güç kullanımına" karşı çıktı.

Birkaç gün önce Gazze'nin tek Katolik Kilisesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında ölenler olmuştu.

İsrail, Hamas öncülüğündeki grupların 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne, 251 kişinin de rehin alınmasına yol açan saldırılara misilleme olarak Gazze'ye savaş açtı.

Bu savaşın başından beri yapılan İsrail saldırılarında Gazze'de 59 bine yakın kişi öldürüldü. Yüzbinlerce kişi yerinden edildi.