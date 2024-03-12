Gazze\'ye Yardım Gemi Yola Çıktı

Gazze’ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak ilk gemi Salı sabahı Kıbrıs’tan yola çıktı.
Kara, deniz ve havadan İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’de açlığın önlenmesi için pilot proje geliştirilerek Kıbrıs’tan yardım götürülmesi kararlaştırılmıştı.
Aynı isimli İspanyol bir yardım kuruluşuna ait Open Arms yardım gemisi; un, pirinç, protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs’taki Larnaka Limanı’ndan demir aldı.
Geminin Gazze’de tam olarak nereye yanaşacağı açıklanmadı.
Open Arms gemiyi temin ederken yardım misyonu çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlandı ve ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi.
WCK kurucusu Jose Andres ve CEO’su Erin Gore yaptıkları açıklamada, “Amacımız Gazze’ye devamlı gıda taşıyacak için bir deniz yolu oluşturmak” dedi.
500 tonluk bir yardımın daha Kıbrıs’tan yola çıkacağı da belirtildi.
Bu, ABD’nin insani yardım teslimatı yapılmak üzere Gazze sahiline yakın bir iskele inşa etme planından ayrı bir girişim.
Yardım kuruluşları Gazze’ye doğrudan yardım götürmek istiyor. WCK, Gazze’de yıkılan binalardan ve enkazlardan kullandıkları malzemeyle bir malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını söylemişti.
Avrupa Birliği, önceki hafta sonu yaptığı açıklamada Gazze'ye en yakın AB ülkesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde kıtlığın "neredeyse kaçınılmaz" olduğu ve çocukların açlıktan öldüğü uyarısında bulunmuştu.
Karadan ve havadan yardım sevkiyatının zor ve tehlikeli olduğu belirtiliyor.
Dünya Gıda Programı, konvoylarının ateş altında kalması ve yağmalanması üzerine karadan sevkiyatı durdurmak zorunda kaldı. Geçen hafta paraşütü düzgün açılmayan bir yardım paketinin düşmesi sonucu beş kişi öldü.
İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, 253 kişinin de rehin alındığı saldırıların ardından Gazze Şeridi'nde hava ve kara harekâtı başlattı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 31 bin kişi öldürüldü.
BM, Gazze Şeridi'nde en az 576 bin kişinin -nüfusun dörtte biri- felaket boyutlarında gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Batılı ülkeler İsrail'e, yardım konvoylarının geçişini kolaylaştırarak ve ilave geçişler açarak kara yoluyla yapılan sevkiyatları genişletmesi için baskı yapıyor.
Yardım tırları Gazze'nin güneyine Mısır'ın kontrolündeki Refah ve İsrail'in kontrolündeki Kerem Şalom sınır kapılarından giriyor. Ancak İsrail'in kara harekâtının ilk aşamasında odak noktası olan Gazze'nin kuzeyine son aylarda yardım ulaştırılamadı.
Burada tahminen 300 bin Filistinli gıda ve temiz suya erişim sorunuyla karşı karşıya.
İsrail yardım çabalarını engellemekle suçlanıyor ve bağımsız bir BM uzmanı İsrail'i "Gazze'deki Filistin halkına karşı açlık kampanyası" yürütmekle suçladı.
İsrail'in BM misyonunda hukuk danışmanı olarak görev yapan Yeela Cytrin, İsrail'in açlığı bir savaş aracı olarak kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.
Son Dakika › Dünya › Gazze'ye Yardım Gemi Yola Çıktı - Son Dakika
Filistin Eriha kasabası belediyesi, İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell'in adını bir caddeye verdi. Jericho belediye başkanı, Bushnell'in Filistinliler için her şeyini feda ettiğini söyledi. Bushnell, İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vererek Amerika'nın İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Protestosu canlı olarak yayınlanırken hayatını kaybetti.
ABD'de Ohio eyaletinde gerçekleşen olayda, iki kadın bir cesetle birlikte bankaya giderek ölü adamın parasını çekmeye çalıştı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba, doping kullanımı nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasının ardından Rusya'dan sürpriz bir teklif aldı. Rusya'nın Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys, Pogba'ya teklif götürdü. Amatör ligde oynama teklifi alan Pogba, bu teklifi kibarca reddetti. Pogba'ya aylık yaklaşık 1.300 euro teklif edildi ve lüks konaklama gibi ek avantajlar sunuldu.
İngiliz kraliyet ailesindeki önemli isimlerden biri olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. William'ın daha önceki aldatma skandalları ve Kate'in ameliyat sonrası ortadan kaybolmasıyla iddialar alevleniyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı ve su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. TDV heyeti, Kakamega'da yaşayanlar için gıda paketleri hazırlayarak 450 aileye teslim etti. Ayrıca, bölgede ikinci bir su kuyusu açıldı. TDV, Kenya'da su kuyusu projelerini devam ettirerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların yaşadığı bölgelerde su sorununa çözüm sağlamaktadır.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 184'e yükseldi. İsrail ordusu 158 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 72 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e, yaralı sayısının ise 72 bin 889'a yükseldiği belirtildi. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen kalabalığı hedef aldı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin se yaralandığı belirtildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Zoran Djindjic'in ölümünün 21'inci yılında anma töreni düzenlendi. Djindjic'in ölümünün ardındaki sır hala aydınlatılamadı.
ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarının en az 11 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı, Husi kontrolündeki bölgelerde insansız bir su altı gemisi ve 18 gemi savar füzeyi imha ettiklerini açıkladı. Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları küresel gemi taşımacılığını sekteye uğrattı ve İsrail-Gazze savaşının Orta Doğu'nun geneline yayılabileceği korkularını artırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?