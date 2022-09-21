Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu. - Son Dakika
Üye Girişi

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu.

21.09.2022 15:43

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan eden ve kuruluşunu duyuran Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk temsilciliğini açtı. Dünyadaki Türkleri birleştirmeyi hedefleyen ülkeyi tanıyan ilk devlet Türkiye oldu.

Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru sınırı ilerleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan ederek, Türk devletlerinde kendilerini tanıtmak adına çalışma başlattı. Bu kapsamda Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

ANKARA'DA TEMSİCİLİK AÇTILAR

Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'deki çalışmaları kapsamında ilk temsilciliğini Ankara Beştepe'de açtı. Temsilciliğin açılışını ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan yaptı. Talibov ve Arslan açılış nedeniyle bir takım değerlendirmelerde de bulundu.

Bağımsızlığını yeni kazanan ülkeyi ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni kurulmasının ardından tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. İki ülke arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılması bekleniyor. Ülke Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacak.

''MİLLETİM ADINA GURUR DUYUYORUM''

İlk olarak söz alan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" dedi.

Bağımsızlığını yeni kazanan ülkeyi ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu

"40 YILDAN BU YANA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ise, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Türkiye oldu
YORUMLAR
500
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti Açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti Açıklaması İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması İSTAD Başkanı Karakoyunlu'dan Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu. - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
22:03 İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu
21:32 Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı
21:07 Fed faiz kararını açıkladı! Üst üste beşinci kez artırıma gidildi
20:44 Nevşehir'e dolu yağdı! Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı
20:43 Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:52 MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
18:41 Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 23:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement