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GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi - Son Dakika

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi

Milyonlarca oyunseverin heyecan içinde beklediği Grand Theft Auto 6 resmen duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutan Rockstar Games merakla beklenen oyuna ait fragmanı yayınladı. Özel oyun motoru RAGE ile inanılmaz grafiklere yer veren oyunun fragmanı 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı.

05.12.2023 - 08:53,  Güncelleme: 08:57
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Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak GTA 6'ya ait fragmanı yayınlayan oyun firmasının YouTube kanalında servis ettiği video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme alarak yeni bir rekora imza attı.

ROCKSTAR GAMES MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Seride son olarak 2013 yılında GTA 5 ile oyun severlerin karşısına çıkan ve hala hatırı sayılır sayıda insanın oynadığı oyunun yaratıcısı Rockstar Games, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi

GÖRÜNTÜLER SIZDI FİRMA FRAGMANI ERKEN YAYINLADI

Dün şirketin X hesabından yapılan paylaşımla, 5 Aralık'ta, TSİ 17.00'da GTA VI'nın tanıtımının yayımlanacağı duyurulmuştu. Ancak Rockstar Games, oyun görüntülerinin sızmasının ardından bir hamle yaptı ve GTA 6'nın fragmanını erken yayımladı. Oyuna ait fragman yeni bir rekora imza atarak 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme aldı.

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi

OYUN 2025 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Tanıtımda Lucia isimli bir karakter yer alırken görüntülerden oyunun Vice City'de geçtiği görülüyor. Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi
GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi

Oyun, Gamegar, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı! Video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlendi - Son Dakika
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