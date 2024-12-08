Hakan Fidan: Suriye'de Barış İçin Çabalarımız Sürecek - Son Dakika
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Hakan Fidan: Suriye'de Barış İçin Çabalarımız Sürecek

Hakan Fidan: Suriye\'de Barış İçin Çabalarımız Sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki barış süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini vurgulayan Fidan, bölgesel iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

08.12.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle iş birliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini belirterek, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle iş birliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, rejimin çok önemli konular üstünde durmakta başarısız olduğunu kaydederek, "Devlet kurumları Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi. Temel hizmetleri yerine getiremediler. Halkın yarısı hem ülke içinde hem de ülke dışında yerinden edildi. Bu göç akımlarına neden oldu. Komşu ülkeler ve Avrupa'da böyle baskılar oluştu" diye konuştu.

Esad'ın nerede olduğu ile ilgili yorum yapamayacağını söyleyen Fidan, "Muhtelemen Suriye dışındadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız son birkaç aydır Esad'a ulaşmaya çalıştı fakat bu çabalar sonuçsuz kaldı. Biz Suriye'deki sorunları yakından biliyoruz. Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk. Onlarla herhangi bir temasımız olmadı. Astana sürecinin savaşı dondurmasından bu yana rejimin problemlerle baş edebilmek için son derece değerli bir zamanı vardı. Ancak 2016'dan bu yana yüksek bir gerilimle süreci yönettiler. Mevcut problemleri çözmek için adım atmadılar. Bu aslında bir mermi bile atılmadan Halep'in neden düştüğünü açıklıyor. Türkiye, komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elinden geleni yapacak. Yeni yönetim ile iş birliği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, muhalif güçlerin farklı gruplardan oluştuğunu ancak aralarında bir koordinasyon mekanizmaları olduğunu belirtti. Fidan, "Ellerinde çok daha büyük bir iş var başarmaları gereken. Umarız ki, bir araya gelerek geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde tesis edebilirler. DEAŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı endişedeyiz. Bu durumu kullanmalarını istemiyoruz. ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, bu terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan: Suriye'de Barış İçin Çabalarımız Sürecek - Son Dakika

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