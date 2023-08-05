Hakan Fidan: Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir? - Son Dakika
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Hakan Fidan: Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?

05.08.2023 00:32

Uzun yıllar MİT Başkanlığı yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atandığına dikkat çeken David Hearst, Fidan'ın profesyonel ve başarılı bir kurum haline getirdiği MİT'in, Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynayabileceğini belirtiyor. Yeni dünya düzeninin oluşmaya başladığı bir dönemde Türkiye'nin, Fidan'ın liderliğindeki dışişleri bakanlığıyla etkili bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili analiz kaleme alan İngiltere merkezli Middle East Eye'ın kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni David Hearst, çarpıcı ifadeler kullandı. Hearst, "Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi. Dış politikaya ses ve şekil verme yeteneğine sahip bir zeka gerektiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı bu özellikleri taşıyor. Diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda var." ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli Middle East Eye'ın kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni olan David Hearst, "Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?" başlıklı yazı kaleme aldı.

"KENDİSİNİ DEVLETİN KORUYUCUSU OLARAK GÖRÜYOR"

Fidan'ın MİT'i profesyonel, güvenilir ve başarılı bir kurum haline getirdiğini, teşkilatı yeni tehditlere uyum sağlayan bir organizasyon olarak yeniden kurduğunu söyleyen Hearst, "Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi. Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce de MİT'in elinde çatışma bölgelerinden bazı önemli dosyalar vardı. Ermenistan ile son mücadelesinde Azerbaycan'ın zaferini sağlayan teşkilat oldu. Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner ve darbeci general Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin başarılı adımlarını belirledi. Ukrayna ile Rusya arasında artık geçersiz olan tahıl anlaşmasını ve sayısız esir değişimini müzakere etti" dedi.

"FİDAN'IN EN ZORLU GÖREVİ ÖNÜNDE DURUYOR"

Hearst, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Fidan'ın en zorlu görevi önünde duruyor. Eski dünya düzeni yavaş yavaş sona eriyor ancak NATO bunun farkında gibi görünmüyor. Ancak yeni dünya düzeni henüz oluşmaktan çok uzak. Bunun yerine kaybedilmiş toprakları yeniden ele geçirmeye çalışan Ukrayna birliklerinin karşı karşıya olduğu gibi yoğun ve tuzaklı bir diplomatik mayın tarlası var.

"DIŞ POLİTİKAYA SES VE ŞEKİL VERME YETENEĞİNE SAHİP"

Dünyayı bloklara (demokrasilere ve otoriter rejimlere) bölmek kavramsal bir model olarak ilk engelde düşmektedir. Liberal demokrasiler yaşam tarzlarını korumak adına özellikle etnik azınlıklara karşı liberal tavırlarını terk ediyor ve dışarıda daha korumacı hale geliyor. İnsan haklarını en ciddi şekilde ihlal edenler kurtarma paketleri ve silah satışları ile ödüllendiriliyor. Bu durum incelik, zeka ve bilgiyi dinleyip değerlendirebilme yeteneği gerektiriyor. Kişisel ilişkileri kurmak için zaman harcamış ve şimdi dış politikayı uygulama imkanına sahip birisini gerektiriyor. Dış politikaya ses ve şekil verme yeteneğine sahip bir zeka gerektiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı bu özellikleri taşıyor. Diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda var."

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Hakan Fidan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hakan Fidan: Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir? - Son Dakika


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