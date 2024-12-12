Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler - Son Dakika
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Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler

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Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmesi sevinçle karşılandı. Halep kentinde toplanan bölgenin aşiret liderleri, yeni dönemde oluşacak yönetimi desteklemeyi kararlaştırırken, yıllardır kendilerine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

12.12.2024 11:26
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Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Zorunlu göç nedeniyle milyonlarca kişi yurt içinde farklı bölgelere giderken, 4 milyona yakın Suriyeli ise sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. 1 milyonu aşkın kişinin de yaşamını yitirdiği Suriye iç savaşı, 27 Kasım günü muhaliflerin başlattığı operasyon ile 8 Aralık'ta sona erdi.

AŞİRETLER ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi ile birlikte Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de kontrol muhaliflere geçti. Esad döneminin sona ermesi ülkede büyük sevinçle karşılanırken, yeni döneme ilişkin olarak muhalif grupların yanı sıra ülkedeki aşiretler de aralarında toplanarak görüşmeler yapmaya başladı.

Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler

YENİ DÖNEM İÇİN HUZUR TEMENNİSİ

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te bir araya gelen bölgenin aşiret temsilcileri de yeni dönemde oluşacak yönetime her türlü desteği vermeyi kararlaştırdı. Tarihi Halep Kalesi yakınında bir araya gelen aşiret reisleri, Esad döneminin sona ermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yeni dönemin Suriye'ye özgürlük ve demokrasi ile birlikte huzur getirmesini temenni etti.

Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler

"ESAD VE BAAS REJİMİ GİTTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Zorlu geçen 13 yıllık süreçte Suriye'ye en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini ve bunu unutmalarının mümkün olmadığını dile getiren aşiret reisleri, bundan sonraki dönemde de en büyük yol göstericilerinin yine Türkiye olacağını ifade etti. Halep'in en büyük aşiretlerinden olan Cerruh Aşireti reisi Hasan El Cerruh, Esad döneminin sona ermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Suriye'de yeni dönemin huzur ve mutluluk getireceğini aktaran Cerruh, "Esad ve Baas rejimi gittiği için çok mutluyuz. Şimdi her şey çok daha güzel olacak. Savaş bitti, huzur geldi. Şimdi yeniden Suriye'yi inşa etme zamanı. Hep birlikte aşiretler ve insanlarımız ile el ele vererek yeni Suriye'yi kuracağız. Savaş sırasında bize en büyük desteği Türkiye verdi ve Türkiye'ye minnettarız" dedi.

Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZ SURİYELİLERİN EN BÜYÜK DOSTU"

Asasne aşireti lideri Abdulseddar İdris ise Suriye'nin geleceği için 8 Aralık tarihinin milat olduğunu ve artık her şeyin güzel olacağını ifade etti. Suriye'nin bundan sonra yeniden ayağa kalkması için aşiretler olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten İdris, "Artık çalışma ve ülkemizi yeniden toparlama zamanı. Bunun için herkes görüş birliği içinde. Şimdi ülke dışında özellikle Türkiye'de olan insanlarımızı ülkemize davet ediyoruz. Suriye'yi yeniden inşa etmek için herkesi Halep ve Suriye'ye çağırıyoruz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz Suriyelilerin en büyük dostu. Ona bunca yıldır yanımızda olduğu için insanlarımıza sahip çıkarak vatanını açarak ölümden kurtardığı için müteşekkiriz. Bundan sonra da bizim yol göstericimiz Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. İnşallah yakın zamanda Türkiye ve Suriye iki komşu ve iki kardeş ülke olarak birlikte kalkınacaktır" diye konuştu.

Halep\'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye\'de yeni yönetimi destekleyecekler
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Türkiye, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'teki aşiretlerden ortak karar: Suriye'de yeni yönetimi destekleyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Remzi Ozdemir:
    Helal olsun size size Ülkenizdeki doğal kaynakları ABD ve İsrail'e kaptırmayın Uyanık olun 17 2 Yanıtla
  • Murat:
    Hakkın ödenmez asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan 8 8 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    "Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler,şıhlar aşiretler devleti olamaz" gibisinden bir kelam etmişti yüce bir varlık..Hatırladınız mı ? 4 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bu haber esedin finolarının hiç hoşuna gitmez Birazdan hırlamaya başlarlar 1 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Mesko Alcovic Diyakoz orası Suriye Türkiye değil o dediğin kişinin sözleri ayet değil hadis değil herkesi bağlamaz 1 0 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    BUNLAR BUGÜN BÖYLE 0 0 Yanıtla
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