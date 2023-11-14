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Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı - Son Dakika

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı

14.11.2023 01:39

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 19 yaşındaki İsrailli bir esirin videosunu yayınladı. Genç kadının ''Ölmekten korkuyorum, lütfen durun'' şeklinde konuştuğu videonun sonunda cansız bedeninin fotoğrafına yer verildi. Tugay Sözcüsü Ebu Ubeyde, genç esirin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen 19 yaşındaki İsrailli esir kadın askerin videosunu yayımladı. Kadının hayatını yitirmeden önceki son videosunda "Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz. Lütfen durdurun. Patlamalar buraya çok yakın" dediği duyuluyor.

"ÖLMEKTEN KORKUYORUZ"

Yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen "Faul Asiyani" adlı esir kadın asker, "19 yaşındayım, ben 4 gündür buradayım. Gazze'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

CANSIZ BEDENİNİ YAYINLADILAR

Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, "Lütfen durdurun. Patlamalar buraya çok yakın" dedi. Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımladı. Kassam Tugayları Telegram sayfasından 9 Kasım'da İsrail askeri Faul Asiyani'nin bir İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hamas, İsrailli esir kadın askerin ölüm videosunu yayımladı

"İSRAİL'İN SALDIRISINDA ÖLDÜ"

Videonun ardından bir konuşması yayınlanan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de söz konusu esirin İsrail'in saldırılarında öldüğünü belirtti. Ubeyde, "Videosunu yayınladığımız İsrailli esirlerden birini, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda işgal kuvvetleri öldürdü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de bir bir vurup yüzlerce insanı katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas, İsrailli esir kadın askerin ölüm videosunu yayımladı
Ebu Ubeyde

"5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ÇOCUK VE KADINI SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Daha önce Hamas İsrail'e birkaç esiri telsim etmişti. Dün akşam da Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı - Son Dakika
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