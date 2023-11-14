Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esir İsrailli kadın askerin videosunu yayınladı

Videonun ardından bir konuşması yayınlanan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de söz konusu esirin İsrail'in saldırılarında öldüğünü belirtti. Ubeyde, "Videosunu yayınladığımız İsrailli esirlerden birini, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda işgal kuvvetleri öldürdü." dedi.

Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, "Lütfen durdurun. Patlamalar buraya çok yakın" dedi. Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımladı. Kassam Tugayları Telegram sayfasından 9 Kasım'da İsrail askeri Faul Asiyani'nin bir İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen "Faul Asiyani" adlı esir kadın asker, "19 yaşındayım, ben 4 gündür buradayım. Gazze 'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de bir bir vurup yüzlerce insanı katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde

"5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ÇOCUK VE KADINI SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Daha önce Hamas İsrail'e birkaç esiri telsim etmişti. Dün akşam da Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, İsrail'le esir takası anlaşması ve sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayısının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söyledi.