Hayati Yazıcı: Enerji, güvenlik ve diplomasi artık iç içe, Türkiye bu alanda güçlü bir aktör

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği organizasyon, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Forum kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

ENERJİ, GÜVENLİK VE DİPLOMASİ AYDER'DE BULUŞUYOR

Ayder Forumu'nun bu yıl ikinci kez düzenlendiğini hatırlatan Hayati Yazıcı, geçen yıl lojistik temasının ele alındığını, bu yıl ise enerji, küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının öne çıktığını ifade etti. Yazıcı, foruma olan ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin yanı sıra komşu ülkelerden bakan düzeyinde katılımların gerçekleştiğini söyledi.

Enerjinin günümüz dünyasında en stratejik unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Yazıcı, bu konunun güvenlik ve diplomasi boyutlarıyla ele alınmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Forumun, Ayder gibi marka değeri yüksek bir merkezde yapılmasının da organizasyona ayrı bir anlam kattığını dile getirdi.

"TÜRKİYE ENERJİDE STRATEJİK AKTÖR KONUMUNDA"

Türkiye'nin enerji alanında son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde bu alanda ciddi adımlar atıldığını söyledi. Karadeniz'de Zonguldak açıklarında yürütülen enerji çalışmaları ile yeni rezervlere ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Yazıcı, Türkiye'nin henüz kendi ihtiyacını tamamen karşılayacak seviyede olmasa da enerjinin geçiş ve dağıtımında stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti.

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin bu avantajını komşu ülkelerle iş birliği ve enerji diplomasisi çerçevesinde değerlendirdiğini ifade ederek, enerji güvenliği ve adil dağılımın hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.