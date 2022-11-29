Avustralya'da hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı: Cinsellik benim için acı verici - Son Dakika
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Avustralya'da hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı: Cinsellik benim için acı verici

29.11.2022 10:30

Hem erkek hem kadın cinsel organına sahip bir şekilde dünyaya gelen Blume isimli genç kadın, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Avustralya'da yaşayan genç kadın, cinselliğin kendisi için acı verici bir tecrübeye dönüştüğünü söyledi.

Avustralya'da yaşayan Blume isimli genç kadın, toplumun sadece yüzde 1,9'unun sahip olduğu ilginç bir özelliği vücudunda bulunuyor. 16 yaşına kadar kendisini kadın olarak tanımlayan Blume, doktora gittiği zaman hem erkek hem de kadın biyolojik özelliklerinin bir kombinasyonuyla dünyaya geldiğini öğrendi.

Ameliyatı reddetmiş! Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

Hem erkek cinsel organa hem de kadın cinsel organına sahip olan genç kadın, sosyal medya hesabından bu durumun cinsel hayatını nasıl etkilediği hakkında bilgi verdi. Blume cinselliğin kendisi için acı verici bir tecrübeye dönüştüğünü söyledi. Ameliyatla erkek cinsel organının alınabileceğini söyleyen Blume, kendisini rahatsız etmediği için aldırmamaya karar vermiş.

Ameliyatı reddetmiş! Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla şaşırtan Blume, "Dilatasyonu cinsel organ yaratmaya çalışma süreci olarak anlatabilirim. Düzgün bir cinsel deneyim yaşayabilmem için gerekliydi. Tatsız bir süreç ama sonunda cinsel ilişkiyi daha az acıyla yaşamayı başardım" dedi.

Ameliyatı reddetmiş! Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

"Artık heteroseksüel bir kadın gibi ilişki yaşayabiliyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Rahat ve mutluyum. Kesinlikle ameliyat olmayı reddediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum." diyen Blume hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Ameliyatı reddetmiş! Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı
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Avustralya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı: Cinsellik benim için acı verici - Son Dakika


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