Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti - Son Dakika
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Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti

05.07.2022 10:18
Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dünyaya gelen 4 kollu ve 4 bacaklı bebek, halkın büyük ilgisini çekti. Bebeği Hindu tanrısına benzeten halk, "kutsal" olarak tanımladıkları bebeği görmek için adeta yarışa girdi.

Hindistan'da doğan dört kollu ve dört bacaklı bebek, görüntüsü nedeniyle kısa sürede Uttar Pradesh eyaletinde çok ünlü hale geldi. Daha önce de benzer vakalar rastlanan Hindistan'da bu bebeğe gösterilen ilgi ise diğerlerinden daha farklı oldu.

KUTSAL OLARAK GÖRÜYORLAR

Bebeği, Hindu tanrısına benzemesi nedeniyle kutsal olarak tanımlayan Hindistan halkı, ailenin Uttar Pradesh eyaletindeki evlerine giderek, hem bebeği görüyor hem de ona çeşitli hediyeler sunuyor.

AİLE DE DURUM KARŞISINDA ŞAŞKIN

Soyadını vermeyen Anne Kareena, 2 Temmuz Cumartesi günü doğum sancıları geçirdikten sonra hastaneye koştuğunu ve kısa sürede doğum yaptığını anlattı. Kareena, bebeklerinin yaşadığı durumun kendilerini de şaşkınlık içerisinde bıraktığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Bebek hakkında bir diğer merak edilen detay ise sağlık durumuyla ilgili. Doktorlar, nadir karşılaşılan bir durum olmasına rağmen anne ve bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çekti.

İşte bebeğin fotoğrafları:

Yer: Hindistan! Dünyaya gelen bebek ülkeyi sıraya dizdi, herkes onu görmeye koşuyor
Yer: Hindistan! Dünyaya gelen bebek ülkeyi sıraya dizdi, herkes onu görmeye koşuyor
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SON DAKİKA: Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti - Son Dakika
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