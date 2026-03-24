Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor
Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor

24.03.2026 17:54
ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın dünya petrol ticareti için büyük önemi bulunan Hürmüz Boğazı'nı kapatması yeni bir krizi başlattı. Boğazda bekleyen gemilerin son durumu, bölgeden geçen bir uçaktan kaydedildi. Görüntülerde gemilerin sıra sıra beklediği görüldü.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatmasıyla birlikte bölgede dünya petrol ticaretini sarsan bir kriz patlak verdi.

HÜRMÜZ'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bölgeden geçen bir uçaktan kaydedilen görüntülerde, geçiş için izin bekleyen onlarca dev petrol tankerinin denizde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Dünyanın en önemli su yollarından biri olan boğazdaki bu tıkanıklık, küresel enerji sevkiyatını tamamen durma noktasına getirdi.

ENERJİ PİYASALARI ALARM VERİYOR

ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından gelen bu hamle, dünya genelinde petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, boğazın kapalı kaldığı her saatin küresel tedarik zinciri üzerinde telafi edilemez hasarlar bırakabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Şu an için belirsizliğini koruyan gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği ise bölgedeki diplomatik ve askeri gelişmelere bağlı görünüyor.

BİRÇOK ÜLKE PETROL ÜRETİMİNİ DURDU

Dünyadaki günlük petrol talebinin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) taşındığı Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin büyük bir kısmına fiilen kapalı olması nedeniyle, sevkiyatlarını gerçekleştirmeyen ve depoları dolan birçok ülke petrol üretimini kısmak veya durdurmak durumunda kaldı.

PETROL PİYASASINDAKİ KAYIP 500 MİLYON VARİL

İngiltere merkezli veri analitik şirketi Vortexa Başekonomisti David Wech'in hesaplamasına göre, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bugün itibarıyla petrol piyasasındaki kayıp 500 milyon varile ulaştı. Bu miktarın yaklaşık 190 milyon varili Körfez'de mahsur kalan tankerlerde bulunuyor.

Orta Doğu'dan ham petrol ve petrol ürünleri yüklemelerindeki kayıp ise, 2025'teki günlük ortalama yüklemeler dikkate alındığında, 310 milyon varil olarak hesaplandı. Bu miktar, halihazırda günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol/kondensat ve 5 milyon varilin üzerinde rafine ürünü kapsıyor.

İran'ın ihracatı hariç tutulduğunda, bu durum Orta Doğu'dan Asya'ya deniz yoluyla giden ham petrol/kondensat miktarını mevsimsel olarak rekor düşük seviyeye çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ALARM VERİYOR

AA muhabirinin Vortexa'dan edindiği verilere göre, söz konusu 500 milyon varillik kaybın 130 milyon varili Suudi Arabistan, 122 milyon varili Birleşik Arap Emirlikleri, 110 milyon varili Irak ve 64 milyon varili Kuveyt kaynaklı. Katar'ın bu kapsamdaki kaybının 46 milyon, İran'ın 15 milyon ve diğer ülkelerin toplamda 14 milyon varil olduğu hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri 11 Mart'ta 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezerv miktarını piyasaya sürme kararı almıştı. Petrol piyasasındaki kayıp, IEA ülkelerinin kullanıma açacağı rezerv miktarının üzerinde bulunuyor. Wech'e göre, bu varillerin piyasaya verilme hızı, günlük 17 milyon varillik kaybın oldukça gerisinde kalacak.

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor - Son Dakika

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor - Son Dakika
