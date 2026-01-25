ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Minneapolis'te devam eden ICE karşıtı protestolar sırasında bir Homeland Security Investigations (HSI) görevlisinin parmağının bir gösterici tarafından ısırılarak koparıldığı iddia edildi. Olayla ilgili fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI PAYLAŞTI

Minneapolis'te Donald Trump yönetiminin göçmenlik ve sınır politikalarına yönelik tepkinin sürdüğü gösterilerde son derece endişe verici bir olay yaşandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Müsteşar Yardımcısı Tricia McLaughlin, X platformunda yaptığı paylaşımda protestolar sırasında bir Homeland Security Investigations (HSI) görevlisinin parmağının bir gösterici tarafından ısırılarak koparıldığını bildirdi ve fotoğrafları paylaştı.

McLaughlin, "Minneapolis'te bu isyancılar kolluk kuvvetlerimize saldırdı ve içlerinden biri HSI görevlimizin parmağını ısırdı ve kopardı. O parmağını kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

McLaughlin'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, yaralı memurun bir araçta oturduğu, üniformasının çamur içinde olduğu ve eldivenli bir elin parçalanmış parmağına müdahale edildiği görülüyor. Bir karede kanlı ve kopmuş parmak ucu yer alırken, diğer görüntüde söz konusu parmak tıbbi değerlendirme için küçük bir kapta muhafaza edilmiş şekilde gösteriliyor. McLaughlin, görevlinin parmağını kaybedeceği bilgisini de doğruladı.

ŞÜPHELİLER E KİMLİKLER BELİRSİZ

Olayla ilgili yayınlanan ek fotoğraflarda, ısırık olayına karıştığı iddia edilen kişilerin görüntülerinin de yer aldığı belirtiliyor. Ancak şu aşamada bu kişilerin kimlikleri ve saldırıdaki rolleri netleşmiş değil. DHS veya yerel yetkililer olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

GÖSTERİLER DE DEVAM EDİYOR

Minneapolis'teki protestolar, Trump yönetiminin federal göçmenlik operasyonları ve bu kapsamda yaşanan silahlı müdahaleler üzerine büyük tepkiyle sürüyor. Şiddet olayları ve şikayetler, halkın sokaklara dökülmesine neden olurken, polis ve göçmenlik ajanlarının eylemleri hem yerel hem ulusal düzeyde tartışma yaratmaya devam ediyor.