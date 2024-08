İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze\'ye Yardımlarını Sürdürüyor

Dünya

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'de her gün 35 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıtımında bulunan vakıf; gıda, barınma, hijyen ve sağlık gibi birçok farklı alanda on binlerce Gazzeliye destek ulaştırdı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 39 bin 699 kişi şehit oldu, 91 bin 722 kişi ise yaralandı.

Gazze'deki ofisi ve görevlileri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok insani yardım çalışmasında bulunan İHH, 7 Ekim sonrasındaki süreçte Gazze halkına yönelik desteklerini daha da artırdı.

İHH GAZZE'DE 8 MİLYON 427 BİN ADET SICAK YEMEK DAĞITTI

Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İHH tarafından şehirde; 8 milyon 427 bin 746 adet sıcak yemek, 1854 tanker içme suyu, 106 bin 73 adet gıda kolisi, 9 milyon 385 bin 902 adet ekmek, 1 milyon 169 bin 368 adet muhtelif gıda (konserve, makarna, hazır yemek paketleri v.b.), 39 bin 233 adet battaniye, 747 bin 855 paket lipid bazlı besin takviyesi, 56 bin 410 adet halı, 20 bin 236 adet elbise, 57 bin 748 adet hijyen paketi ve 78 bin 849 çuval un dağıtımı yapıldı.

GAZZE İÇİN 12 AMBULANS SATIN ALINDI

İHH tarafından ayrıca, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı. Ambulansların 9'u AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı. 3 ambulans ise, Mısır'ın Ariş Limanı'nda Gazze'ye girmeyi bekliyor.

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde:

"Bin 300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 11 bin 311 aileye sebze dağıtımı, 8 bin 568 paket hurma, 340 adet medikal ürün ve 485 litre yakıt."

ÇEŞİTLİ KURULUŞLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 41 TIR'lık insani yardım malzemesi desteği verdi.

Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ve İHH tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemileri ile de farklı birçok kalemde 2 bin 650 tona yakın malzeme gönderildi. Gönderilen ilk gemideki yardımlar Gazze'ye ulaştırılırken, ikinci gemi ise yola çıktı.

Ayrıca, İHH tarafından gönderilen ve içinde 2 bin 500 tona yakın yardım malzemesi taşıyan Anadolu Gemisi de Refah Sınır Kapısı'na ulaştı. 133 TIR'lık yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak için şu anda sınırda bekliyor.

Vakfın insani yardım çalışmalarından 7 Ekim'den bu yana on binlerce Gazzeli istifade etti.