İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler - Son Dakika
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İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler

31.05.2023 10:35

Venezuela'da, José Gregorio Hernández Vargas ve Kleiver Omar Linares Rondón adlı iki genç, Duibraska Andreína Rivas Romero isimli kız öğrenciyi gözlerini satmak için öldürdükleri gerekçesi ile tutuklandı. Katillerin, Romero'nun cesedini ve cinayet silahını nehre attıktan sonra genç kızın evine gittikleri tespit edildi.

Duibraska Andreína Rivas Romero'nun cesedi 23 Mayıs'ta Motatán Nehri'nde bulundu. Suçları tespit edilen 19 yaşındaki José Gregorio Hernández Vargas ve 21 yaşındaki Kleiver Omar Linares Rondón, Romero'nun vahşice öldürülmesi suçundan tutuklandı.

GÖZÜNÜ ÇIKARTIP NEHRE ATTILAR

Vargas'ın tıp öğrencisi olduğu, Romero'yu nehire davet ettikten sonra genç kıza bıçakla saldırdığı ve gözlerini çıkardığı bildirildi. Zanlıların sonrasında ise Romero'nun cesedini ve cinayet silahını nehre attıkları belirtildi.

İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler

GENÇ KIZIN EVİNE GERİ DÖNDÜLER

Şüphelilerin, kendilerini ele vermemek için Romero'nun evine geri döndükleri ve ailesine onun nerede olduğunu bilmediklerini söyledikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin Valera'da tutuklandığını ve şu anda Trujillo Eyalet Kamu Savcılığı'nın kontrolünde olduklarını bildirdi.

İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler
İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler
İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler
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Venezuella, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkisi de tıp öğrencisi! Gözlerini satmak istedikleri genç kızı vahşice katlettiler - Son Dakika
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