İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Zirvesi'nden sonra yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı operasyonel aşamaya geçme konusunda anlaştığını söyledi. Bu hafta İngiltere'de bir araya gelerek plan hazırlayacaklarını belirten Starmer, "Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak." dedi.

15.03.2025 20:40
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Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes belirsizliği sürerken, İngiltere, çevrimiçi bir Ukrayna Zirvesi düzenledi. Ukrayna müttefiki 26 ülkenin katıldığı çevrimiçi zirvede Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin düzenlemeler ve Rusya'ya daha fazla yaptırım ele alındı. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın "hiçbir şüpheye yer bırakmadan" barış tarafı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise ateşkesi geciktirmeye çalıştığını belirtti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: PUTİN MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALACAK

Dünya ülkelerine ateşkes için çağrı yapan Starmer, "Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak" dedi. Starmer, Rusya'nın yol açtığı kaosun İngiltere'deki insanları da etkilediğini kaydetti.

Zirveye ilişkin konuşan Starmer, "İstekli koalisyon Avrupa Birliği'nden (AB), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan ortakları bir araya getirdi ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğini aldı" diye konuştu. Destek veren ülkelerin çabalarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, "Rusya'ya baskıyı artırmaya, Ukrayna'ya askeri yardım akışını sürdürmeye ve Putin'in savaş makinesini zayıflatmak ve onu masaya oturtmak için Rusya ekonomisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceğimiz konusunda anlaştık" dedi.

"ASKERLERİMİZ BU HAFTA BİR ARAYA GELECEK

Barış anlaşmasına doğru ilerlemek için gereken pratik çalışmaları hızlandırma zamanının geldiğini aktaran Starmer, "Askerlerimiz bu hafta perşembe günü Birleşik Krallık'ta bir araya gelerek barış anlaşmasının arkasında durmak ve Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için güçlü ve sağlam planlar hazırlayacak. Başkan Trump, Putin'e kalıcı bir barışa giden yolu önerdi. Şimdi bunu gerçeğe dönüştürmeliyiz" şeklinde konuştu.

Starmer, Putin'in yeniden saldırmasını caydırmak için "ABD desteğinden" başka bir alternatifin olmadığını belirtti. Washington'ın güçleri ve altyapısının, Batı NATO ittifakının bel kemiği olduğunu söyleyerek, "Bunun Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılması gerekiyor. Her gün ABD ile görüşüyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
İngiltere Başbakanı Keir Starmer

"OPERASYONEL AŞAMAYA GEÇMEMİZ KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Bugünkü zirvede yapılan somut taahhütlere ilişkin gelen soruya cevap veren Starmer, Ukrayna'nın geleceği üzerine iki hafta önce Avrupa liderleriyle yapılan toplantıdan bu yana çok şeyin değiştiğini ve bu sabah bir araya gelen grubun, iki hafta önceki gruptan "daha büyük bir grup" olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı, "Daha güçlü bir ortak kararlılığımız var. Bu sabah masaya yeni taahhütler kondu. Ülkeler, operasyonel aşamaya geçmemiz gerektiği konusunda anlaştı. Siyasi ve askeri ivme kazandık" dedi.

Rusya'ya maksimum baskı yapma zamanının geldiğini vurgulayan Starmer, "Bugünkü zirvede Ukrayna'nın askeri kapasitesini hem kısa hem de uzun vadede artırmanın yollarının tartıştık. Bu Rusya'ya baskı uygulayacaktır. Rusya'ya uygulanan yaptırımların ne kadar daha sıkılaştırabileceklerini, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının el konulup konulamayacağını da tartıştık" şeklinde konuştu.

"EĞER PUTİN'E BASKI UYGULARSAK MASAYA OTURTABİLİRİZ"

Starmer basın toplantısında, Rus varlıkları ile yapılabilecek daha fazla şeyin de ele alınacağını belirtirken, "Eğer Putin'e baskı uygularsak, kolektif bir kararlılık ve bu konuda net bir liderlik sergilersek, bunu ileriye taşıyabiliriz ve tarafları müzakereler için masaya oturtabiliriz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAKİ BARUŞ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ateşkes görüşmelerinin sonucunun herkesin, özellikle de Ukraynalıların istediği "adil ve kalıcı bir barış" olması gerektiğini kaydeden Starmer, "Ukrayna'daki barış, Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın savunma ve güvenliği için çok önemli, çünkü Avrupa'da ne olursa olsun her zaman bizim kıyılarımıza ulaşır" dedi.

"RUSYA AÇIKÇA YANIT VERMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise toplantı sonrası, "Rusya, barışı ciddiyetle istediği izlenimini vermiyor" ifadelerini kullandı. ABD liderliğindeki teklife karşılık vermek yerine, saldırısını yoğunlaştırdığını aktaran Macron, "Başkan Putin her şeyi elde ettikten sonra müzakere etmek istiyor. Eğer barış istiyorsak, Rusya açıkça yanıt vermeli ve baskı net olmalı, bu da ABD ile koordinasyon içinde yapılmalı, böylece bir ateşkes sağlanabilir" şeklinde konuştu.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Başbakan Meloni, İtalya'nın Avrupa, Batılı ortaklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte güvenilir ve etkili güvenlik garantileri tanımlamak için çalışmaya devam etme niyetini teyit ettiğini, ayrıca olası bir kara askeri gücüne ulusal katılımın öngörülmediğini yineledi" denildi.

İngiltere Başbakanı Starmer\'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Kaynak: İHA

Vladimir Putin, İngiltere, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Demir Demirel:
    ingiltere,amerika ve fransa dünyanın baş belası 31 2 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    lavuk illa Londra'yı başına yıktırcak,kendisi kaçacak olan İngiliz halkına olacak.üç senedir hepinizle ABD,de dahil savaşıyor adam ülkede savaş olduğunu bilmeyen gençler var hala halk o kadar rahat.aklının almıycağı füzelerle uğraşıyor Ruslar illa kafanıza yiyceksiniz füzeyi 16 5 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Avrupa Birliği barıştan söz ediyorsa artık sıkışmış durumdadır. ABD' de sırtını döndü şimdi göstermelik olarak birlik mesajları veriyorlar ama Türkiye olmadan bunu yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Avrupa' dan, Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya ve Ortadoğu'nun kilit noktası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olduğunu çok iyi biliyorlar. Umarım Avrupa'nın bildiği değerimizi bizde biliriz. 6 5 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    trump ne yaparsa yapsın bu ülkede sevilmeyecek onun rakibi putinde aynı şekilde ne yaparsa yapsın sevilecek. insanların beyni bir şekilde yıkanıyor küçüklükten itibaren. ama şunu unutmayın amerika olmasaydı şuan dünyanın yarısı rusyanın diğer yarısı çinin işgali altındaydı… 0 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    adam sizi tükürügüyle bogar neyine güvenipte bu laflar rusyayıda mı sömüreceniz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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