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İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı

08.12.2021 10:48
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı

İngiltere'de Başbakanlık ofisinde geçtiğimiz yıl Covid kurallarını hiçe sayarak Noel partisi düzenlendiğine ilişkin iddialar, basına sızan görüntülerle yeni bir aşamaya evrildi.

İngiltere'de Başbakanlık ofisinde geçtiğimiz yıl Covid kurallarını hiçe sayarak Noel partisi düzenlendiğine ilişkin iddialar, basına sızan görüntülerle yeni bir aşamaya evrildi.

ITV televizyonu tarafından elde edilen görüntülerde, Başbakanlık ofisinin önde gelen çalışanları, kendi aralarında şaka amaçlı bir basın toplantısı düzenliyor ve tartışma yaratan Noel partisiyle ilgili eleştirilerle dalga geçiyor.

22 Aralık 2020 tarihinde kayda alınan görüntülerde, Başbakanlık ofisinin o dönemki basın sözcüsü Allegra Stratton'a iş arkadaşları söz konusu parti hakkında soru soruyor. Stratton ise "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafeye uyulmadı" ifadelerini kullanıyor.

Ülke genelinde Covid önlemlerinin uygulandığı geçtiğimiz Noel döneminde, Başbakanlık ofisinde parti düzenlendiği, onlarca kişinin partiye katıldığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı ileri sürülüyordu. Başbakan Boris Johnson, ofisinde bir Noel partisi düzenlenmediği ve ofisteki aktivitelerde her zaman Covid kurallarına uyulduğunda ısrarcıydı.

Başbakanlık Ofisi, ortaya çıkan görüntülerin ardından da "Noel partisi verilmedi, Covid kurallarına her zaman uyuldu" açıklamasını yaptı.

Ancak BBC'nin daha önceden ulaştığı kaynaklar, 18 Aralık'ta ofiste bir parti düzenlendiğini ve "onlarca kişinin" katıldığını doğrulamıştı.

Görüntülerde ne var?

ITV'nin elde ettiği görüntülerde, Allegra Stratton'ın kürsüde görüldüğü uydurma basın toplantısında, basın mensupları yerine yine Başbakanlık çalışanlarının salonda bulunduğu görülüyor.

Gazeteciymiş gibi Stratton'a sorular yönelten çalışanlar arasında, Başbakan Johnson'ın özel danışmanlarından Ed Oldfield da var.

Oldfield, "Cuma akşamı Başbakanlık ofisinde parti yapıldığına ilişkin iddialar Twitter'da yer aldı. Bunu kabul ediyor musunuz?" diye soruyor. Stratton ise, "Ben eve gittim" diyerek gülüyor.

Oldfield, "Başbakan Noel partisine göz yumdu mu?" diye sorularına devam ediyor. Stratton, "Yanıt ne?" diye sorması üzerine Oldfield, "Ben de bilmiyorum" diyor ve gülüyor.

Başka bir çalışan ise, "Parti değildi, sadece peynir ve şarap" diyor ve grupta gülüşmeler oluyor.

Stratton ise şakaya katılarak, "Bu bir iş toplantısıydı. Bu hayali toplantı bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafeye uyulmadı" diyor.

Söz konusu görüntüler, hükümetin İngiltere genelinde Noel partilerine kısıtlama getirdiği dönemde çekildi. Londra'da ikiden çok kişinin iç mekanlarda buluşması da kısıtlanmıştı. Tek istisna ise buluşmanın "iş için gerekli olması" olarak tarif edilmişti.

Stratton ve diğer Başbakanlık personelinin şakalaştığı anlardan bir gün sonra, Başbakan Johnson kapanma önlemlerinin Noel'de İngiltere'nin bir bölümünde geçerli olacağını açıklamıştı. Bu durum, birçokları için Noel döneminde yakınlarını görememek anlamına geldi.

'Utanç verici'

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, görüntülere sert tepki gösterdi.

Starmer, "Ülke genelinde insanlar, onları ailelerinden ayıran kurallara riayet etti. Birçokları sevdiklerine veda bile edemedi. Haklı olarak hükümetten de aynısını yapmasını bekliyorlar" dedi ve ekledi:

"Yalan söylemek ve bu yalanlar hakkında şakalaşmak, utanç verici."

"Başbakan açık davranmak ve özür dilemek zorunda. Muhafazakarlar için bir kuralın, diğerleri için başka bir kuralın geçerli olması söz konusu olamaz."

İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Ian Blackford ise, "Geçen sene sosyal mesafenin hiç sayıldığı Noel partisi iddiaları doğruysa Başbakan acilen görevi bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Blackford, söz konusu görüntülerle ilgili Başbakan'ın yanıtlaması gereken sorular olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan bir kadın, Başbakanlık ofisindeki partinin düzenlendiği gün annesinin Covid nedeniyle hastanede yalnız şekilde öldüğünü anlattı.

Covid-19'da yakınlarını kaybedenlerin kurduğu bir gruba üye Jackie Green, basına sızan anların "kınanması gereken" görüntüler olduğunu söyledi ve bunun "Hükümetin kuralların üzerinde olduğunu düşündüğünün ve kafasına göre davranabildiğinin bir göstergesi" olduğunu savundu.

Londra Emniyet Teşkilatı (Metropolitan Police), Covid kurallarının ihlal edilmesi iddialarıyla ilişkili görüntüleri incelediklerini açıkladı.

'Sonuçları ağır olabilir'

BBC Muhabiri Laura Kuenssberg, görevdeki bakanlardan birisinin görüntülerden dehşete düştüğünü aktardı. Bir parlamento üyesi ise görüntülerin hükümet için "felaket sonuçları olabileceğini" kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda Başbakanlık ofisi, tam bir yıl önce ofiste neler olduğuyla ilgili detay vermekten kaçınıyordu.

Kuenssberg, "Bu video, Başbakanlık ofisinde kapalı kapılar ardında neler olduğunu gösteriyor. Yalnızca parti yaptıklarını değil, ortaya çıkanlar hakkında da şakalaştıklarını ve bunu nasıl açıklayacaklarını düşündüklerini ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.

Muhafazakar Parti'nin önde gelenlerinden bir isim BBC'ye konuşarak, "Başbakan kuralların kendi dostlarına uygulanmadığını düşünüyor. Bu video, bu görüşün ofisteki danışmanlar tarafından da paylaşıldığını gösteriyor. Hayata veda eden yakınlarını göremeyen insanlar aptal yerine konduklarını düşünecek" dedi.

The Mirror gazetesi, geçen haftaki haberinde, Başbakanlık ofisindeki Noel partisinin geçen yıl iptal edildiğini, ancak çalışanların resmi olmayan bir buluşma düzenlediğini ileri sürmüştü.

BBC'ye konuşan bir kaynak ise partide oyunların oynandığını, yemek ve içkinin sunulduğunu, onlarca kişinin katıldığını söylemişti.

İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı
İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakanlık ofisi personelinin, Covid kurallarını çiğneyen Noel partisine ilişkin 'şakalaşması' basına sızdı - Son Dakika
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