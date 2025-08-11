İngiltere'de Palestine Action Gösterisine Tepkiler - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Palestine Action Gösterisine Tepkiler

İngiltere\'de Palestine Action Gösterisine Tepkiler
11.08.2025 17:18
İngiltere'de Palestine Action destekçisi 532 kişi gözaltına alındı, uluslararası tepkiler arttı.

İngiltere'de "terör örgütü" ilan edilen Palestine Action (Filistin için Eylem) grubuna destek vermek için başkent Londra'da yapılan gösteride 532 kişinin gözaltına alınmasına uluslararası örgütlerden tepkiler geliyor.

9 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen eylemde gözaltına alınanların yaş ortalaması 54 olarak açıklandı.

Gözaltına alınanların 147'si 60-69 yaş aralığındaydı.

İngiltere başbakanlığı, müdahaleyi savundu ve örgütün gerçek kimliğinin çok kişi tarafından bilinmediğini savundu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınanların 522'sinin, Parlamento Meydanı'nda Palestine Action'a (Filistin İçin Eylem) destek olan pankartlar açtığını açıkladı.

Pankartlarda "Soykırıma karşı çıkıyorum. Palestine Action'ı destekliyorum" yazıyordu.

Bu İngiltere'de son 10 yılda tek seferde en fazla kişinin gözaltına alındığı olay oldu.

2020'de faaliyete geçen örgütün kurucularından Huda Ammori bunun "2023'ün tamamında gerçekleşen terörle mücadele gözaltılarının iki katından fazla" olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü yöneticisi Sacha Deshmukh, kitlesel gözaltıların "derin kaygı uyandırdığını" söyledi.

Gösteride altı kişi "polise saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınırken, iki kişi kamu düzenini bozmak, biri polis memurunun görevini yapmasını engellemek, biri de ırkçı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu serbest bırakıldı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, "Önümüzdeki günlerde Terörle Mücadele Daire Başkanlığımız bu kişilere suçlama yöneltilebilmesi için dosyaları hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Hükümet ne diyor?

Başbakanlık sözcülüğü, örgüte yönelik adımları savunurken, "Bu, şiddete başvuran, önemli yaralanmalara, hasarlara yol açan bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, eylemcileri gözaltına alan polislere teşekkür ederken "Pek çok kişi bunu bilmiyor olabilir ama değerlendirmelerimiz çok net: Bu şiddete başvurmayan bir örgüt değil" dedi.

Adalet Bakanı Alex Davies-Jones da BBC'ye konuştu ve "Bu terörist örgüte destek veren herkes yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Jones örgütün İngiltere'de Yahudilere ait işyerlerini hedef aldığına dair kanıtlar olduğunu da savundu.

Öte yandan onlarca akademisyen de 6 Ağustos'ta İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine gönderdikleri mektupta hükümetin Palestine Action'ı "terör örgütü" ilan etme kararını geri çekmesini talep etti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme de Palestine Action'ın, hükümetin bu kararına dava açma hakkı olduğuna karar verdi.

Palestine Action nasıl 'terör örgütü' listesine girdi?

BBC'ye konuşan güvenlik uzmanı Lizzie Dearden, bu son gözaltılara neden olan yasaların 1990'larda IRA gibi örgütler için hazırlandığını söylüyor.

Dearden, "Şimdi bu yasa bambaşka bir şekilde uygulanıyor" diyor.

Filistin yanlısı eylemler düzenleyen Palestine Action, 20 Haziran'da İngiltere'de orduya ait bir askeri üsse girerek askeri uçakların üstüne sprey boya sıkmış ve yetkililere göre 7 milyon sterlinlik hasara yol açmıştı.

Grup bundan kısa süre sonra, Temmuz başında "terör örgütü" ilan edildi.

Bu kararla birlikte bu gruba üye olan veya destekleyen kişiler de 14 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İngiliz hükümetinin kararını eleştirerek, yapılanın "terörle mücadele yasalarının" meşru temel özgürlükleri kısıtlar şekilde kullanılması olduğu eleştirisini yapmıştı.

Türk İngiltere yasalarının 'mülke verilen ciddi zararları' da terör eylemi olarak tanımladığına işaret etti ve şu eleştiriyi getirdi:

"Fakat uluslararası standartlara göre terör eylemlerinin tanımı, bir topluluğu korkutmak veya bir hükümetin kararlarını etkilemek amacıyla ölüme, ciddi yaralanmalara veya insanların rehin alınmasına yol açan eylemlerle sınırlı kalmalı."

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de bu kararı "absürt ve otoriter" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: BBC

