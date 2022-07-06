İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim

06.07.2022 22:15

İngiltere hükümetinde yaşanan istifalar kamuoyunda geniş yer buldu. Dün akşam Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin yankıları devam ederken bugün de bazı bakan ve bakan yardımcıları da istifa etti. Hükümetin 5'te 1'inin istifa ettiği belirtilirken Başbakan Johnson, görevine devam edeceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson istifa baskılarıyla karşı karşıya. Dün akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin ardından bugün de bazı bakan ve bakan yardımcıları istifalarını sundu.

SAĞLIK BAKANI VE MALİYE BAKANI BAŞI ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Javid ve Maliye Bakanı Sunak'ın istifasının ardından dün akşam, Fas Ticaret Elçisi Andrew Murrison, Muhafazakar Parti Başkan Yardımcısı Bin Afolami, Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Jonathan Gullis, Sağlık ve Sosyal Bakım Parlamento Özel Sekreteri Sadiq Bhatti, Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Nicola Richards, Galler Parlamento Özel Sekreteri Virgina Crosbie, Kenya Ticaret Elçisi Theo Clarke, Başsavcı Alex Chalk istifa etti.

Bugün istifa eden isimler şöyle:

  • Ulaşım Parlamento Özel Sekreteri Laura Trott
  • Birleşik Krallık Çocuklardan Sorumlu Bakan Will Quince
  • Birleşik Krallık Okul Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker
  • İş Parlamento Özel Sekreteri Felicity Buchan
  • Birleşik Krallık Hazine Ekonomi Bakanı John Glen
  • Adalet Bakanlığı Devlet Bakanı Vicroria Atkins
  • İskan Bakanı Stuart Andrew
  • Çevre Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Jo Churchill
  • Ulaştırma Bakanı Dışişleri Müsteşarı Rachel Maclean
  • Kuzey İrlanda Parlamento Özel Sekreteri Mark Logan
  • Kalkındırma Bakanlığı Parlamento Özel Sekreteri Dubcan Baker
  • Avam Kamarası Lideri Özel Sekreteri Fay Jones
  • Eğitim Parlamento Özel Sekreteri David Johnsonton
  • Hazine Parlamento Özel Sekreterleri Selanie Saxby ve Clarie Coutinho
  • İskan ve Topluluklar Dairesi Devlet Bakanı Kemi Badenoch
  • Eğitim Bakanlığı Parlamento Dışişleri Müsteşarı Alex Burghart
  • Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı Devlet Bakanı Julia Lopez
  • İskan ve Topluluklar Departmanında Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Neil O'Brien
  • İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı Parlamento Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lee Rowley
  • Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Parlamento İstihdamdan Sorumlu Müsteşar Mims Davies

JOHNSON'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İstifa haberlerinin arından Johnson'dan beklenen açıklama geldi. İngiltere Başbakanı görevine devam edeceğini duyurdu. Gelen bir soru üzerine Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti. "Benim işim yola devam etmek" diyen Johnson açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada hanımefendinin söylediği şeyleri anlıyorum. Durum zorlaştığında normal olarak lider hedef alınıyor. Ama benim görevim taahhütlerimi tutmak ve ülkeyi zor zamanları aşmasını sağlamak. Tıpkı pandemi döneminde yaptığım gibi".

"REFAHI TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ"

İngiltere'nin enflasyon baskısı altında bulunduğunun altını çizen Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Hükümet bugün 30 milyon kişi için vergileri azaltıyorAz önce yeni bir programı bitirdik. Yarım milyon insan iş sahibi oldu. Bizim aldığımız kararlar onların itiraz ettiği kararlardı. Burada neredeyse en yoksul 8 milyon vatandaşımıza destek olduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Refahı tüm ülkeye yayacağız."

BAKANLAR 10 NUMARA'YA YÜRÜDÜ

İngiltere'de istifa depremi sürerken, bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa baskısı yapmak üzere başkent Londra'daki Downig Caddesi'nde bulunan Başbakanlık Ofisi'ne gitti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson'a gitmesi için baskı yapacak olan bakanlar arasında, dün yeni Maliye Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın yer aldığı bildirildi. Bakanların, Johnson ile Başbakanlık görevinden istifasını görüşmeyi bekledikleri belirtildi.

"BAŞBAKAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Johnson, hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etti. İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi. Johnson, "Yarın yine başbakan olmaya devam edeceğini" söylerken, kendine yöneltilen istifa baskılarını geçim krizi ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuşarak cevapladı. Johnson, "İnsanların maruz kaldığı baskılara ve hükümetin bu tür önceliklere odaklanması gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu. 80 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en büyük savaşıyla ilgileniyorum ve bundan uzaklaşmanın nasıl bir sorumluluk olacağını anlayamıyorum" dedi.

GÜVENOYUNU ALMIŞTI

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

YORUMLAR
500
Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar Bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı Bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı

England, Maliye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim - Son Dakika


Son Dakika
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 22:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement