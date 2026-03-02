Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
02.03.2026 06:52
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Hürmüz Boğazı'nda en az üç gemiye düzenlenen saldırıların ardından Brent petrol kısa süreliğine yüzde 10 yükselirken altın da güvenli liman talebiyle arttı. OPEC+ üretimi artırma kararı alsa da uzmanlar çatışmalar uzarsa fiyatların 100 doların üzerine çıkabileceği ve benzin fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri operasyonların ardından Hürmüz Boğazı'nda en az üç geminin saldırıya uğraması küresel enerji piyasalarını sarstı. Artan jeopolitik riskle birlikte petrol fiyatları hızla yükselişe geçti.

2 Mart Pazartesi sabahı Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı kısa süreliğine yüzde 10 artış gösterdi. Sabah TSİ 05.00 itibarıyla fiyatlar yüzde 4 yükselerek 76,16 dolar seviyesine ulaştı.

ABD ve İsrail, İran'daki saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey isimleri öldürdüklerini açıklamış, İran ise Ortadoğu genelinde misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart'ta İngiliz basınına verdiği demeçte çatışmaların yaklaşık dört hafta sürebileceğini söyledi.

HÜRMÜZ'DE GEMİLERE SALDIRI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz Boğazı yakınlarında en az üç geminin hedef alınması etkili oldu. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), iki geminin vurulduğunu, üçüncü bir geminin ise "çok yakınında" bilinmeyen bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran daha önce, dünyanın petrol ve doğalgazının yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Bölgede risk seviyesinin artmasıyla birlikte gemilerin geçişi için sigorta maliyetleri hızla yükseldi ve deniz trafiğinin durma noktasına geldiği bildirildi.

ALTINDA DA YÜKSELİŞ

Askeri çatışmaların uzayacağı beklentisi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artarak 5.350 dolara yükseldi.

MST Research enerji araştırmaları başkanı Saul Kavonic, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Piyasa panik yapmıyor" dedi. Kavonic, "Şu ana kadar petrol taşımacılığı ve üretim altyapısının hiçbir tarafın öncelikli hedefi olmadığı konusunda daha fazla netlik var" ifadelerini kullandı.

Kavonic ayrıca, "Piyasa, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yeniden başlamasına dair işaretleri izleyecek; bu da petrol fiyatlarının tekrar düşmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+'TAN ÜRETİM ARTIŞI KARARI

1 Mart'ta Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu petrol üreticisi ülkeler grubu OPEC+, fiyat artışlarını hafifletmek amacıyla günlük üretimi 206 bin varil artırma konusunda anlaştı. Ancak bazı uzmanlar, bu artışın piyasadaki yükselişi sınırlı ölçüde dengeleyebileceğini belirtiyor.

Bazı analistler ise çatışmaların uzun sürmesi halinde petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

BENZİN FİYATLARI ARTABİLİR

İngiltere Otomotiv Derneği Başkanı Edmund King, petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin fiyatlarına yansıyabileceğini söyledi. King, artışın boyutunun çatışmaların süresine bağlı olacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve askeri gerilimin devam etmesi, küresel enerji piyasalarında belirsizliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: BBC

Son Dakika Dünya

BBC
SON DAKİKA: Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
