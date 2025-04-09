İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li yatırımcıların İran'da iş yapmasına karşı olmadıklarını belirterek, "Yüce lider Hamaney, ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değil. Karşı olduğumuz şey, komplolar ve rejim değişikliği girişimleri gibi hatalı politikalar. Çünkü İran komplo kurulacak bir ülke değil" dedi.

09.04.2025 17:19  Güncelleme: 17:36
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü etkinliğinde konuştu.

"İSTERSENİZ BİN KEZ DENETİM YAPIN, BİZDE ATOM BOMBASI YOK"

İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, bu konuda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasını hatırlatarak, "Nükleer silah peşinde değiliz. İsterseniz bin kez denetim yapın, bizde atom bombası yok. Ama nükleer bilime ve nükleer enerjiye ihtiyaç duyuyoruz, çünkü başkaları asla bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz

"MÜZAKEREYE AÇIK BİR MİLLETİZ"

ABD ile cumartesi günü Umman'da yapılacak müzakereye değinen Pezeşkiyan, "İnşallah cumartesi günü Dışişleri Bakanımız Sayın Arakçi, Dini Lider'in (Hamaney'in) tavsiyeleri doğrultusunda ABD temsilcileriyle dolaylı olarak görüşme gerçekleştirecek. Mevcut konularla ilgili tutumumuz Dini Lider'in defalarca dile getirdiği gibi açık ve nettir. Biz barış ve güvenlik istiyoruz ve müzakereye açık bir milletiz. Ancak onurumuzla ve başımız dik bir şekilde kendi kazanımlarımızdan vazgeçmeyecek ve bunları pazarlık konusu yapmayacağız" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz

"BİNLERCE KEZ DENETLENDİK"

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik tehdit dilinden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Dini Liderimiz, müzakereye hazır olduğumuzu söyledi, ancak bu doğrudan olmayacak. Çünkü güvenmiyoruz. Ülkemizi yaptırımlarla hedef alıp ardından 'gelin konuşalım' demek olmaz. Üstelik bu görüşmelerde yalnızca kendi isteklerinin kabul edilmesini bekliyorlar. Biz elbette görüşmeye hazırız ama Dini Lider'in de vurguladığı gibi bu, dolaylı, izzetli ve onurlu bir şekilde olmalı. Nükleer silah peşinde olmadığımızı göstermek için her türlü güvenceyi veririz. Zaten tesislerimiz binlerce kez denetlendi" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz

"ABD'LİLER İRAN'DA YATIRIM YAPABİLİR"

ABD'li yatırımcıların İran'da yatırım yapabileceğini belirten Pezeşkiyan, "Her hafta kendisini ziyaret ettiğim yüce lider Hamaney, ABD'li yatırımcıların İran'da yatırım yapmasına karşı değil. Karşı olduğumuz şey, komplolar ve rejim değişikliği girişimleri gibi hatalı politikalar. Çünkü İran komplo kurulacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz

"GAZZE'DE NE YAŞANDIYSA AYNISINI BİZE DE YAPARLAR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, İsrail'in bölge halklarına yönelik katliam ve soykırım yaptığını ifade ederek, "Siyonist rejim hiçbir insani kaygı ya da uluslararası hukuku dikkate almaksızın kadın, erkek, yaşlı, genç demeden insanları kolaylıkla katlediyor ve bu zulüm destekleniyor. Eğer biz savunmasız kalırsak bunlar bizi mi savunacak? Bize yardım mı edecekler? Gazze, Lübnan ve Suriye'de masum insanların başına ne geldiyse aynısını bizim başımıza da getirirler" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD\'lilerin İran\'da yatırım yapmasına karşı değiliz
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Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa:
    Ey mollalar sonunuz Irak Libya vs vs gib olacak kendi halkiniz sizlere karsi 0 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İran'da birinci öncelik rejim değişikliği olmalı...İran'da rejim değişmezse hiç bir şey değişmez!! 0 0 Yanıtla
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