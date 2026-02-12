İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Haberin Videosunu İzleyin
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
12.02.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Haber Videosu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik durumunu eleştirerek kendi maaşını açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptığı yıllardan bir anı anlatan Pezeşkiyan, "O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet ziyaretleri kapsamında gittiği Golestan Eyaleti'nde tıbbi hizmetlerde sevk sisteminin ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda konuştu.

"AİLE HEKİMİ EN İYİ YOLDUR"

Pezeşkiyan, yönetim anlayışının değiştirilmesi ve halk sağlığına odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Toplum sağlığının sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bu süreçte bakanlık ise destekleyici konumda kalmalıdır. Akademik kadro üyeleri, doktorlar, hemşireler ve ebeler bir araya gelerek halkın memnuniyetini sağlayacak uygulanabilir bir çözüm ortaya koymalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, ekonomiyi eleştirdi

Sevk sisteminin temel stratejisinin "aile hekimi" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Aile hekimi, hesap verebilir, kaliteli, adil ve denetlenebilir hizmet sunmanın en iyi yoludur. Ancak daha iyi bir çözümünüz varsa, gerekli kaynakları eyaletin kullanımına sunarız. Siz de doktorlar, hemşireler ve uzmanlarla birlikte karar verip halkı memnun edersiniz" ifadelerini kullandı.

"HEDEF SADECE HALKIN SAĞLIĞI VE REFAHI"

Pezeşkiyan, "Halkın sağlığı toplumun temel direğidir. Acısı tedavi edilen her insan memnun olur. Biz siyasi bir bakışla konuşmuyoruz. Hedef sadece halkın sağlığı ve refahıdır. Sağlık sistemimizin bilimsel potansiyeli ve imkanları başka hiçbir yerde yok. Sizin iş birliğinizle bölgenin sorunlarını hızla çözebiliriz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK BİN DOLAR MAAŞ ALIYORUM"

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin bir anısını da anlatan Mesud Pezeşkiyan, "Bir gün bir köye gitmiştik. Köye vardığımızda evli bir çift olan iki doktorun gece geç saate kadar hala çalıştığını gördük. Çünkü onlara iyi maaş veriyorduk. O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum. Sorun burada. Ancak tüm bunların ötesinde, önceliği en başta önleyici çalışmalara ve sağlık merkezlerine vermemiz gerekiyor. Bu alan için ciddi ve düzgün bir bütçe ayrılmalı. Hatta aynı bütçeyle o kurumlarla sağlam ve düzgün sözleşmeler de yapılabilir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, ekonomiyi eleştirdi

PEZEŞKİYAN 2024'TE DE MAAŞINI DA AÇIKLAMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 16 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, bir gazetecinin maaşının ne kadar olduğu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne kadar harcama yaptığı yönündeki sorusuna, "Seçim ofisi için harcayacak param gerçekten yoktu. İmkanı olanlar geldi, yardım etti. Hatta bazıları borç para ve dolar verdi. Daha sonra da hepsini geri ödedim" yanıtını vermişti.

Maaşına ilişkin soruya da değinen Pezeşkiyan, "Ne kadar maaş aldığımı da bilmiyorum. Ama hesabıma her ay 60-70 milyon tümen (yaklaşık bin dolar) yatırıldığını söylüyorlar. Bize ne kadar ödeme yapılıyor ve biz ne kadar alıyoruz açıkçası bu sürecin nasıl işlediğine dair bir fikrim yok. Aldığım maaşı da kontrol etmiyorum. Bu parayı kullanmaya değecek bir ihtiyacım da yok. Benim için para peşinde koşma dönemi geçti. Ne makam peşindeyim, ne mevki, ne de mal mülk. Hayatımın bu aşamasında bunların hiçbirini dert etmiyorum. Benim tek hedefim halkın başının dik olması ve rahat etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Hatemi, Politika, Sağlık, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Fenerbahçe’den Lookman açıklaması Fenerbahçe'den Lookman açıklaması
Özel, CHP’li vekillerin Meclis’teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi Özel, CHP'li vekillerin Meclis'teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi
Görüşmeler başladı Muhammed Salah’ın yeni adresi sürpriz Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:04:14. #7.11#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.