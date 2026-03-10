İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler - Son Dakika
Son Dakika

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran\'dan Trump\'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
10.03.2026 14:54
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme ihtimalini açıkladı. İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu öne süren Trump, görüşme şartlara göre mümkün olabileceğini belirtti. Ancak İran'dan bu açıklamaya sert bir tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söyledi ve ABD'ye sert sözlerle karşılık verdi.

ABD ve İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla devam eden savaş 11'inci gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran ile görüşme ihtimaline kapıyı aralayan Trump'a Tahran'dan ise sert tepki geldi.

TRUMP: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu öne sürerek, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, savaşın gidişatı konusunda Washington yönetiminin diplomasi seçeneğini de değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.

İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' isteğine ilk tepki! Rest çektiler


"ATEŞKES ARAMIYORUZ"

ABD tarafındaki bu açıklama ve temas girişimlerinin ardından İran'dan sert bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söyledi.

Galibaf, "Biz kesinlikle ateşkes aramıyoruz; saldırganın ağzına yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullandı.

İsrail'i de hedef alan Galibaf, "Siyonist rejim egemenliğini pekiştirmek için 'savaş-müzakere-ateşkes ve sonra tekrar savaş' döngüsünü sürdürüyor. Biz bu döngüyü kıracağız" dedi.

İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' isteğine ilk tepki! Rest çektiler

ABD'DEN ATEŞKES TEMASI

Öte yandan; ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iletişime geçmeye çalıştığı belirtildi. Al Jazeera'nın Tahran büro şefi Nureddin El-Dghir'in aktardığı bilgilere göre Witkoff'un girişiminin temel amacı, İran'ın ateşkes konusundaki tutumunu ölçmekti.

Ancak kaynaklar, İran tarafının şu aşamada böyle bir diyaloğa katılma konusunda istekli olmadığını ifade etti. Bir diğer kaynağın ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nde savaşın durdurulmasına yönelik herhangi bir müzakere gündeminin bulunmadığını doğruladığı aktarıldı.

Muhammed Bakır Galibaf, Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, İran

Son Dakika Dünya İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    hak ettikleri cevabi verin 77 4 Yanıtla
  • Demir Demirel Demir Demirel:
    oturma masaya iran 74 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İslam'ın İzzettini koruyan İran'a ve direniş erlerine SELAM OLSUN. 63 3 Yanıtla
  • Alp Özgan Alp Özgan:
    Helal be 12 0 Yanıtla
SON DAKİKA: İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler - Son Dakika
