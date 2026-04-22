İran füzeleri meydana indirdi! Tahran\'dan dikkat çeken görüntüler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail'i "füzeler eşliğinde" protesto etti. İnkılap Meydanı’ndaki gösteriye İran’ın "Hürremşehr" isimli balistik füze getirilirken, Venek Meydanı’ndaki gösteriye ise "Kadir" isimli balistik füze getirildi. Füzelerin meydanlara fırlatma rampalarıyla birlikte getirildiği görüldü.

ABD VE İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. İki ayrı noktada toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail’e yönelik sloganlar attı.

Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, uzun süre protestolarını sürdürdü. Kalabalığın yoğunluğu ve atılan sloganlar dikkat çekerken, gösteriler sırasında güvenlik önlemleri de artırıldı.

FÜZELER RAMPALARI İLE GETİRİLDİ

Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri’nin gösteri alanlarına balistik füzeler getirmesi öne çıktı. İnkılap Meydanı’ndaki gösteride İran’ın “Hürremşehr” isimli balistik füzesi sergilenirken, Venek Meydanı’nda ise “Kadir” isimli balistik füze yer aldı.

Füzelerin, fırlatma rampalarıyla birlikte meydanlara getirildiği görüldü.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:34:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.