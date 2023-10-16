İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacaklarına yönelik iddiaları yalanladı

Haftalık basın toplantısında ABD medyasında yer alan "Saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Biz bu tür iddiaları önemsemiyoruz. Gerçek olan Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMAYA MÜDAHALE İDDİALARINI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına müdahale edeceğine yönelik iddiaları reddetti. Haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

"BİZ BU TÜR İDDİALARI ÖNEMSEMİYORUZ"

ABD medyasında yer alan "Saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir" dedi.

İSRAİL'E MESAJ GÖNDERDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İran'ın 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e "Saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdiği öne sürülmüştü. ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletmişti.

İRAN'IN KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Söz konusu iddiaya göre, ülkesinin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletmişti.