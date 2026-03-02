İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Suudi Arabistan\'da petrol rafinerisini vurdu
02.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Suudi Arabistan\'da petrol rafinerisini vurdu
Haber Videosu

İran'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılarda son olarak Suudi Arabistan hedef alındı. Ülke ekonomisinin şah damarı Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisi vuruldu. Bölgeden dumanlar yükselirken rafinerideki faaliyetler durduruldu. Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak biliniyor.

İran'a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Aramco'ya ait tesisi vurdu. Suudi Aramco, bölgeye yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisindeki faaliyetlerini durdurdu.

TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ifade edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İHA İLE HEDEF ALINDI

İran yapımı Shahed-136 tipi İHA'nın hedef aldığı rafineri, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı belirtildi. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İHRACATIN YÜZDE 75'İ BU LİMANDAN

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölgedeki herhangi bir saldırı, yalnızca Suudi ekonomisini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyel taşıyor.

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak üstün Burak üstün:
    ulan uçak gemisini vurun o kadar füzeyi sadece uçak gemisine atsaydınız savaşın çehresi değişirdi bu kadar zarar görmezdiniz 31 0 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    aynen 0 0
    Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    sen o uçak gemisinde ki hava savunmanın nasıl gelişmiş bir şey olduğunu biliyormusun? dun 4 tane hipersonic atıldı biri bile isabet edemedi 0 0
  • Apple User Apple User:
    iran vurmadı İsrail vurdu Audi leri İran’la savaştırmak için. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
Kante’nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:10
Cristiano Ronaldo’dan 1 milyar dolarlık imza
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza
09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
06:45
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:49:25. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.