İran, Suudi Arabistan\'da petrol rafinerisini vurdu

İran'a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Aramco'ya ait tesisi vurdu. Suudi Aramco, bölgeye yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisindeki faaliyetlerini durdurdu.
Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ifade edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İran yapımı Shahed-136 tipi İHA'nın hedef aldığı rafineri, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı belirtildi. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.
Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölgedeki herhangi bir saldırı, yalnızca Suudi ekonomisini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyel taşıyor.
