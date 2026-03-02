İran, Suudi Arabistan\'da petrol rafinerisini vurdu

İran'a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde Aramco'ya ait tesisi vurdu. Suudi Aramco, bölgeye yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Ras Tanura rafinerisindeki faaliyetlerini durdurdu.

TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı ifade edildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İHA İLE HEDEF ALINDI

İran yapımı Shahed-136 tipi İHA'nın hedef aldığı rafineri, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı belirtildi. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

İHRACATIN YÜZDE 75'İ BU LİMANDAN

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölgedeki herhangi bir saldırı, yalnızca Suudi ekonomisini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyel taşıyor.