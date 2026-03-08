İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı - Son Dakika
İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı
08.03.2026 01:08
Haberin Videosunu İzleyin
İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazesi ABD'ye ulaştı
Haber Videosu

İran ile devam eden savaşta hayatını kaybeden 6 Amerikalı askerin cenazeleri ABD'ye getirildi. Cenazeleri Dover Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump asker selamı ile karşıladı.

İran ile devam eden savaşta hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin cenazeleri ABD'ye ulaştı. Cenazeleri Dover Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump asker selamı ile karşıladı.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından hayatını kaybeden 6 Amerikan askerinin naaşları, Delaware eyaletinde bulunan Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki üst düzey heyet, hayatını kaybeden askerlerin ülkeye geri getirilişi vesilesiyle düzenlenen "Saygılı Nakil" (Dignified Transfer) törenine katıldı.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

ABD Ordusu'na bağlı tören mangası, üzerine Amerikan bayrağı sarılmış tabutları dev nakliye uçağından büyük bir titizlikle indirdi.

Tam bir sessizlik ve askeri disiplin içerisinde gerçekleşen tahliye işlemi sırasında, uçağın rampasından indirilen cenazeler bekleyen nakil araçlarına taşındı.

BAŞKAN TRUMP VE FİRST LADY PROTOKOLDE YER ALDI

Törene katılan ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ve askeri yetkililer, tabutlar uçaktan indirilirken asker selamı durarak hayatını kaybeden askerlere saygılarını sundu.

Törene Başkan Yardımcısı J.D Vance ile Savaş Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

ASKERLERİN İSİM VE RÜTBELERİ

Hayatını kaybeden ABD askerlerinin isimleri ve rütbeleri ise şöyle:

Yüzbaşı Cody Khork

Birinci Sınıf ÇavuşNoah Tietjens

Birinci Sınıf Çavuş Nicole Amor

Çavuş Declan Coady

Binbaşı Jeffrey O'Brien

Teknik Subay Robert Marzan

BEYAZ SARAY'DAN AİLELERE TAZİYE

Cenazelerin gelişi, bölgedeki askeri hareketliliğin ve karşılıklı saldırıların arttığı bir döneme denk geldi. Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye dilekleri iletilirken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.

  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    ALLAHU TEA sayısını arttırsın 2 0 Yanıtla
