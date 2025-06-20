İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde, cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları protesto edildi.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazının ardından yüz binlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ DE KATILDI

Gösteriye, başta İran Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili de katıldı.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YERE SERİLDİ

Protestolarda İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşınırken, eylemciler yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına basarak yürüdü.

"SİYONİST REJİM YOK OLACAK"

Gösteride "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Sonuna kadar direneceğiz", "Siyonist rejim yok olacak" ve "Liderime canım feda" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

"NÜKLEER SİLAH HAKKIMIZ"

Halk, "Hamaney'le çatışan herkes sonunda yok olup gitti", "İran Gazze olmayacak", "Liderimizin arkasındayız" ve "Nükleer silah hakkımız" sloganları attı.

Kaynak: AA/ İHA