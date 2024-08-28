İspanya\'da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi

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İspanya'nın Melilla kentinde, polis botunun bir göçmen teknesini ezdiği rahatsız edici bir olay yaşandı.

Olay, Horcas Coloradas plajında gerçekleşti ve bir görgü tanığı tarafından videoya kaydedildi. Görüntülerde, içinde dört Afrikalı göçmenin (biri kız çocuğu) bulunduğu küçük bir tekne görülüyor. Bu tekne, İspanyol Sivil Muhafız botları tarafından takip ediliyordu.

Göçmenler durma uyarılarını dikkate almayınca, polis botu sert bir manevra yaparak göçmen teknesinin üzerinden geçti. Bu hareket, teknenin alabora olmasına ve içindekilerin suya düşmesine neden oldu.

Yetkililere göre olayda yaralanan olmadı, ancak bu açıklama tartışmalara yol açtı. Göçmenlerin Fas'tan Melilla'ya geçmeye çalıştığı düşünülüyor.

Olay büyük tepki topladı. Bir Fas sivil toplum kuruluşu olayın soruşturulmasını talep ederken, Melilla yönetimi polisin standart prosedürleri uyguladığını savundu.

Bu olay, İspanya'nın göçmen politikasını yeniden tartışmaya açtı. Sol parti sözcüleri olayı "insani felaket" olarak nitelendirdi ve açıklama talep etti.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili iç soruşturma başlatmayı reddetti ve teknedeki dört kişinin Fas'a geri gönderildiğini açıkladı.

Bu olay, İspanya'nın göçmen politikası ve sınır güvenliği uygulamaları konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.