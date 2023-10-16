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Tel Aviv'e füze saldırısı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken sığınağa indi - Son Dakika

Tel Aviv'e füze saldırısı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken sığınağa indi

Son Güncelleme: 16.10.2023 21:53

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen görüşme sırasında Hamas'ın attığı roketler nedeniyle siren sesleri duyuldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenli bir yer olan sığınağa inerek 5 dakika boyunca bekledi. Siren seslerinin sona ermesinin ardından görüşmeye devam edildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin duyulması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi.

GÖRÜŞME YARIDA KALDI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.

5 DAKİKA BOYUNCA SIĞINAKTA BEKLEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu'nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.

İSRAİL'İ İKİNCİ ZİYARETİ

Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ı ziyaret etmiş ardından yeniden İsrail'e gelmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Tel Aviv'e füze saldırısı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken sığınağa indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'e füze saldırısı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken sığınağa indi - Son Dakika
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