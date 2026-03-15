Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
15.03.2026 00:18  Güncelleme: 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne dair sosyal medyada hızla yayılan iddialara İsrail hükümetinden yanıt geldi. Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" derken Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "İrtibat kurma çalışmaları devam etmektedir" paylaşımının kısa süre sonra silinmesi kafaları daha da karıştırdı. Netanyahu'nun savaş kabinesi toplantısına katılmaması ise dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada yayılan iddialar İsrail hükümeti tarafından yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"BAŞBAKAN İYİ DURUMDA"

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadelerini kullandı.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair söylentiler son günlerde sosyal medyada hızla yayılmıştı. İddiaların ortaya çıkmasında, Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısı sırasında İsrail genelinde çalan saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması etkili oldu.

Ayrıca söz konusu toplantıya ait olduğu öne sürülen ve yapay zekâ ile üretildiği iddia edilen bazı videoların sosyal medyada dolaşıma girmesi de iddiaların yayılmasına neden olmuştu.

Paylaşımlarda, Rusya, Çin ve Kuzey Kore kaynaklı olduğu öne sürülen bazı hesapların Netanyahu'nun ölümünü doğruladığı iddia edildi.

Söz konusu paylaşımlarda "Netanyahu'nun öldüğü doğrulandı" şeklinde ifadelerin yer aldığı ekran görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve tartışma yarattı.

RESMİ AÇIKLAMAYLA İDDİALAR YALANLANDI AMA...

Yapılan açıklamayla birlikte Netanyahu'nun öldürüldüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığı vurgulanırken, İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Sosyal medyada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durumuna ilişkin dolaşan söylentiler TEYİT EDİLMEMİŞTİR. Vatandaşları doğrulanmış güncel bilgilere güvenmeye çağırıyoruz. İrtibat kurma çalışmaları devam etmektedir. Başbakan Netanyahu, İsrail'in güvenliğine bağlılığını sürdürmektedir" denildi.

Bu paylaşımın yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılması ise kafaları daha da karıştırdı.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISINA DA KATILMADI

Netanyahu bugünkü İsrail savaş kabinesi toplantısına da katılmadı. Toplantıya Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık etti.

FİTİLİ İSRAİLLİ GAZETECİ ATEŞLEDİ

Tüm bu tartışmalar İsrailli bir gazetecinin paylaştığı video üzerine başladı. Gazeteci, Netanyahu'nun İran'dan atılan füzeler sonucu yıkılan bir evin önündeki videosunu paylaşarak, Netanyahu'nun enkaz altında kalmış olabileceğini iddia edince iddialar çığ gibi büyüdü.

Binyamin Netanyahu, Başbakanlık, Teknoloji, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:19:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.