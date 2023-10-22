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İsrail bu kez bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika

İsrail bu kez bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Son Güncelleme: 22.10.2023 14:37

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail, bu kez Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. Bölgeden ilk gelen görüntülerde çok sayıda yaralının olduğu görülürken, saldırı sonrası can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'yi 16 gündür bombalarken, hastane, cami, ev ayırt etmeden vuran İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Han Yunus'ta bomba yağdırılan okulda çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor.

BU KEZ SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDULAR

İsrail-Hamas çatışmalarında 16'ncı güne girilirken, hainliğe doymayan İsrail ordusu bu kez Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bir okula bomba yağdırdı.

İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA DAİR AÇIKLAMA YOK

Bölgeden gelen ilk görüntülerde yaralıların olduğu görülüyor. Saldırı sonrası can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

BOMBARDIMAN GECE BOYUNCA SÜRDÜ

İsrail-Hamas çatışmalarında 16'ncı güne girildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı gece boyunca sürdü. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askeri sözcüsünün baskınların artacağına yönelik açıklamasının ardından bölgede 30'dan fazla binanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

BATI ŞERİA'DA CAN KAYBI 90'A YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi. Can kayıplarına neden olan saldırıların Nablus, Cenin ve Tubas'ta gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

HAN YUNUS'TA KAFEYE BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca süren saldırılarında sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Rio kafesine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye gelen ekip ve vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

LÜBNAN SINIRINA YAKIN 14 NOKTAYI BOŞALTIYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullahı ve Hamas'ın son 2 hafta içinde tekrarlanan roket ve füze saldırıları nedeniyle Lübnan sınırındaki 14 noktayı tahliye etmeyi planladıkları belirtildi. Bakanlığa bağlı Ulusal Acil Durum Yönetimi (NEMA) ise, planın İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylanmasının ardından bölge sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere yerleştirileceği kaydedildi.

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Son Dakika Dünya İsrail bu kez bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bu kez bir okulu vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç - Son Dakika
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