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İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler - Son Dakika

İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler

03.11.2021 00:20
İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler

İsrail'in resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi alaya alan skandal bir paylaşım yapıldı. F-35 krizi hakkında yapılan paylaşım bir süre sonra silinirken, yapılan resmi duyuruda ise "Resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış ve bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır" açıklaması yayınlandı.

İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşenG20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. Her iki tarafın da olum geçtiğini dile getirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konularla birlikte F-35 krizi ile alakalı olarak F-16 alımı da masaya yatırılmıştı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği'nin resmi hesabı olan ve "IsraelinTurkey" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren sosyal medya hesabından bugün skandal bir paylaşıma imza atıldı. Instagram hikayesi olarak paylaşılan gönderide Türkiye ve ABD arasında F-35 gerginliğini alaya alan ifadeler kullanıldı.

İsrail Büyükelçiliği'nden küstah Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle dalga geçtiler

"SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

Söz konusu paylaşım bir süre sonra silinirken, İsrail Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili resmi bir duyuruda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır.

Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

İsrail Büyükelçiliği'nden küstah Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle dalga geçtiler
İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler

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Son Dakika Dünya İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler - Son Dakika
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