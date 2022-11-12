4 yıl sonra bir ilk! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı - Son Dakika
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4 yıl sonra bir ilk! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı

12.11.2022 08:38
4 yıl sonra bir ilk! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı

İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Türkiye İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması yaptı. Torunlar, 2013'de Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.

İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı. Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

4 yıl sonra bir ilk! Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı
Şakir Özkan Torunlar

KUDÜS YILDIZI NİŞANI ALDI

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. Torunlar, 2013'de Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian atandı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 27 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunmuştu.

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